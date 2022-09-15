15 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Yapay zekaya 'insan yüzü çiz' komutu verilmişti. İlk yapay zeka canavarı doğdu

Yapay zekaya 'insan yüzü çiz' komutu verilmişti. İlk yapay zeka canavarı doğdu

Yapay zekalara 'insan yüzü çiz' komutunu veren bir kişi, yapay zekanın defalarca kanlı kadın yüzü çizdiğini açıkladı. Kafası kopmuş, yüzü deforme olmuş, suratı kanla kaplanmış kadın yüzlerini çizen yapay zekanın daha önce çizdiği yüzlerin de benzer olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 09:22
Son Güncelleme: 15 Eylül 2022 Perşembe - 09:30
Takip Et

Canavar yapay zeka doğdu

Yapay zekaya 'insan yüzü çiz' komutu verilmişti. İlk yapay zeka canavarı doğdu
+
Aa
-

IndependentTürkçe'de yer alan habere göre; Twitter'da @supercomposite adlı bir kullanıcı, yapay zeka programlarında oluşturduğu bazı görüntüleri paylaştı. Yapay zekaya ‘insan yüzü komutu siz’ denildiğinde kişiler karşısına aynı kadının çıktığını belirtti.

Bu kadının olduğu görüntüleri biriktirmeye başlayan kullanıcı, sonunda bunları sosyal medya hesabından yayımladı. Sosyal medyada çok fazla kişinin beğendiği görüntülerdeki kadını, bazı kullanıcılar korku filmlerindeki karakterlere benzetti.

Görsel veya yazılı komutlardan yeni resimler oluşturmaya yarayan, DALL-E, Stable Diffusion ve Midjourney gibi yapay zeka programları son derece gerçekçi veya sanatsal işler çıkarmaya başladı.

Kullanıcılar genellikle Discord sunucuları üzerinden erişime açılan programlara resmini yapmasını istediği konuyu boş bir kutucuğa cümle veya kelimelerle yazmaktadır. Birkaç saniye sonra program komutlar doğrultusunda yaptığı resimleri kullanıcıya sunmaktadır.

VICE'a konuşan @supercomposite adlı Twitter kullanıcısı, ürkütücü kadının hangi yapay zeka programlarında ortaya çıktığını söylemedi. Ancak bu görüntüleri birden fazla programdan elde ettiğini açıkladı.

Kullanıcının "Loab" adını verdiği kadın, ilk kez nisanda yapay zekaya negatif ağırlık tekniğiyle (negative weights technique) komut verildiğinide ortaya çıkmıştı.

Birçok ünlü simayla yapılan denemelerin aksine, Loab'ın görüntüsü birkaç resim sonra ortadan kaybolmadı, her varyasyonda daha belirgin ve baskın hale geldi.

Loab'ın görüntülerini başka sahnelerle birleştirmeyi, yani yapay zekanın oluşturduğu alakasız görüntülerle birlikte yeniden programa yüklemeyi deneyen kullanıcı bu kez gördükleri karşısında daha da şaşırdı.

Yapay zeka, Loab'ı sürekli korkunç ve kanlı halde çiziyordu.

Bazı görüntülerde Loab, başsız insanlar veya gözleri kanayan, yüzleri deforme olmuş çocuklarla birlikte resmediliyordu. Dahası görüntülerin hepsinde Loab'ın düz, kahverengi saçları ve al yanakları çok belirgindi.

Twitter'da @supercomposite'in paylaşımını yanıtlayan diğer kullanıcılardan hayli ilginç yorumlar geldi. Kullanıcılardan biri ünlü bilimkurgu yazarı Philip K. Dick'in "Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi?" kitabına atıfla şöyle yazdı:

Androidler elektrikli hortlaklar düşler mi?

Bir diğer kullanıcı ise şu yorumda bulundu:

İlk yapay zeka canavarı doğdu, bir daha asla uyuyamayacağım.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
1
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
2
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
3
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
4
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿AKP'li Hüseyin Çelik açıkladı: Vahdettin'den önce İngilizlere ilk Abdülhamit sığınmış
5
﻿AKP'li Hüseyin Çelik açıkladı: Vahdettin'den önce İngilizlere ilk Abdülhamit sığınmış
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
6
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
7
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿THY, Fransa'daki seferlerini iptal ediyor
﻿THY, Fransa'daki seferlerini iptal ediyor
﻿THY, Fransa'daki seferlerini iptal ediyor
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿İstanbul Belbim işçi alacak
﻿Esenyurt’ta 2 genç kurşun yağmuruna tutuldu
﻿Esenyurt’ta 2 genç kurşun yağmuruna tutuldu
﻿Esenyurt’ta 2 genç kurşun yağmuruna tutuldu
﻿Uzmanından korkutan uyarı: İç içe yaşıyoruz kaçış yok
﻿Uzmanından korkutan uyarı: İç içe yaşıyoruz kaçış yok
﻿Uzmanından korkutan uyarı: İç içe yaşıyoruz kaçış yok
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.