Yapay zekaya 'insan yüzü çiz' komutu verilmişti. İlk yapay zeka canavarı doğdu

IndependentTürkçe'de yer alan habere göre; Twitter'da @supercomposite adlı bir kullanıcı, yapay zeka programlarında oluşturduğu bazı görüntüleri paylaştı. Yapay zekaya ‘insan yüzü komutu siz’ denildiğinde kişiler karşısına aynı kadının çıktığını belirtti.

Bu kadının olduğu görüntüleri biriktirmeye başlayan kullanıcı, sonunda bunları sosyal medya hesabından yayımladı. Sosyal medyada çok fazla kişinin beğendiği görüntülerdeki kadını, bazı kullanıcılar korku filmlerindeki karakterlere benzetti.

Görsel veya yazılı komutlardan yeni resimler oluşturmaya yarayan, DALL-E, Stable Diffusion ve Midjourney gibi yapay zeka programları son derece gerçekçi veya sanatsal işler çıkarmaya başladı.

Kullanıcılar genellikle Discord sunucuları üzerinden erişime açılan programlara resmini yapmasını istediği konuyu boş bir kutucuğa cümle veya kelimelerle yazmaktadır. Birkaç saniye sonra program komutlar doğrultusunda yaptığı resimleri kullanıcıya sunmaktadır.

VICE'a konuşan @supercomposite adlı Twitter kullanıcısı, ürkütücü kadının hangi yapay zeka programlarında ortaya çıktığını söylemedi. Ancak bu görüntüleri birden fazla programdan elde ettiğini açıkladı.

Kullanıcının "Loab" adını verdiği kadın, ilk kez nisanda yapay zekaya negatif ağırlık tekniğiyle (negative weights technique) komut verildiğinide ortaya çıkmıştı.

Birçok ünlü simayla yapılan denemelerin aksine, Loab'ın görüntüsü birkaç resim sonra ortadan kaybolmadı, her varyasyonda daha belirgin ve baskın hale geldi.

Loab'ın görüntülerini başka sahnelerle birleştirmeyi, yani yapay zekanın oluşturduğu alakasız görüntülerle birlikte yeniden programa yüklemeyi deneyen kullanıcı bu kez gördükleri karşısında daha da şaşırdı.

Yapay zeka, Loab'ı sürekli korkunç ve kanlı halde çiziyordu.

Bazı görüntülerde Loab, başsız insanlar veya gözleri kanayan, yüzleri deforme olmuş çocuklarla birlikte resmediliyordu. Dahası görüntülerin hepsinde Loab'ın düz, kahverengi saçları ve al yanakları çok belirgindi.

Twitter'da @supercomposite'in paylaşımını yanıtlayan diğer kullanıcılardan hayli ilginç yorumlar geldi. Kullanıcılardan biri ünlü bilimkurgu yazarı Philip K. Dick'in "Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi?" kitabına atıfla şöyle yazdı:

Androidler elektrikli hortlaklar düşler mi?

Bir diğer kullanıcı ise şu yorumda bulundu:

İlk yapay zeka canavarı doğdu, bir daha asla uyuyamayacağım.