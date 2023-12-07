Çankaya Belediye Başkanlığı için 24 kişi aday oldu. Mamak, Gölbaşı, Yenimahalle ve Pursaklar’da son durum ne?

Yerel seçim için Ankara’da Çankaya Belediye Başkanlığı adaylığı için CHP’de 24 kişi başvurdu. CHP’de 5 Aralık’a kadar süren başvurularda Mamak, Gölbaşı, Yenimahalle ve Pursaklar için de çok sayıda kişi adaylık başvurusu yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çankaya Belediye Başkanlığı için 24 kişi aday oldu. Mamak, Gölbaşı, Yenimahalle ve Pursaklar’da son durum ne?

Ankara’da çok sayıda CHP’li isim belediye başkanlıkları için aday adaylığı başvurusunda bulunurken Çankaya Belediyesi, yapılan 24 başvuru ile öne çıktı.

Yerel seçimlerde aday adayı başvuruları için 5 Aralık’a kadar süre veren CHP’de Ankara’nın ilçelerinde çok sayıda isim belediye başkanlığı için başvuru yaptı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; en çok başvurunun da Çankaya için yapıldığı görüldü.

Bu seçimlerde Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ belediyeleri dışında yeni belediyeler kazanmayı hedefleyen partinin, ilçelere göre başvuruları şöyle sıralandı:

ÇANKAYA

24 kişi, aday adaylığı için resmi başvuruda bulunurken yaklaşık 270’e yakın kişi de belediye meclis aday adayı bulunuyor. Belediye başkanlığı için başvuruda bulunan kişiler arasında mevcut Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlarından Ekrem Kerem Oktay, eski CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş bulunuyor.

MAMAK

CHP’den Mamak Belediyesi Başkanlığı aday adaylığı için resmi başvuruda bulunan 16 kişi olurken 134 kişi de belediye meclis üyeliği için başvuruda bulundu. Belediye başkanlığı için başvuruda bulunan isimler arasında Ankara Kulübü Genel Başkan Dr. Metin Özaslan, Metin Buğdaycı ile İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk bulunuyor.

GÖLBAŞI

Gölbaşı Belediye Başkanlığı aday adaylığı için 5 kişi başvuruda bulunurken 42 kişi de belediye meclisi için başvuruda bulundu. Gazeteci Aysel Sadak İltaş tek aday adayı olurken Bayram Duman, Engin Eren, Sükan Karabuğa ve Taygun Altunkaya resmi başvuruda bulunan diğer isimler oldu.

YENİMAHALLE

Yenimahalle Belediyesi Başkanlığı aday adaylığı için eski CHP Ankara Milletvekili Adayı Erol Bektaş önceki gün resmi başvuruda bulundu. Mevcut başkan Fethi Yaşar’ın da tekrar aday gösterilebileceği söyleniyor.

PURSAKLAR

Pursaklar Belediyesi için ise tek resmi başvuruda bulunan isim eski CHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Aydın oldu.

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