Erdoğan'dan 'AKP'nin İstanbul ve Ankara adayı kim?' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşünde uçaktaki gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Erdoğan'a AKP'nin İstanbul ve Ankara adayı soruldu. Erdoğan'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

"ENİNE BOYUNA ANALİZ YAPIYORUZ"

Gazetecilerin "Özellikle Cumhur İttifakı olarak İstanbul ve Ankara'da çıkaracağınız adayların kim olacağı merak konusu. Acaba bu isimleri ne zaman belirleyip ne zaman açıklayacaksınız? Bir de bu isimleri belirlerken İstanbul ve Ankara'da ne tür kriterleri dikkate alıyorsunuz? Hangi kriterler üzerinde duruyorsunuz?" sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

"EN İYİSİNE KARAR VERİP MİLLETİMİZİN HUZURUNA ÇIKIP DESTEK İSTEYECEĞİZ"

Halkımızın kabul gördüğü veya kabul gösterdiği kriterler neyse biz o kriterlerle adaylarımızı belirlemenin gayreti içerisinde olacağız. Kaldı ki ben biliyorsunuz belediyecilikten gelmiş bir siyasetçiyim. 40 yılımızı buna verdik ve halkımın ilgisi, alakası, muhabbeti kimedir, neyedir, hangi kriterler hangi adayda olursa halkım ona teveccüh eder, bunları az çok biliyoruz. Bu konularda çalışmayı yürüten arkadaşlarımızla beraber enine boyuna analiz yapıyoruz. Ondan sonra da nihai kararımızı veriyoruz. İnşallah yerel yönetimler seçiminde de yerel yönetimlerden gelen bir siyasetçi olarak, bu kriterleri masaya yatıracağız ve adımlarımızı da ona göre atacağız. Bizim belediyecilik anlayışımızı temsil etmeyecek, bizi hayal kırıklığına uğratabilecek kimseyi listelerimizde göremeyeceksiniz. Çok nitelikli arkadaşlarımız mevcut ve en iyisine karar verip milletimizin huzuruna çıkıp destek isteyeceğiz.