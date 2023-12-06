Erdoğan'dan 'AKP'nin İstanbul ve Ankara adayı kim?' sorusuna yanıt

Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorduğu sorulara yanıt verdi. AKP'nin İstanbul ve Ankara adayının kim olacağı sorusuna Erdoğan "Enine boyuna analiz yapıyoruz" cevabını verdi.

KAYNAK: AA
Erdoğan'dan 'AKP'nin İstanbul ve Ankara adayı kim?' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşünde uçaktaki gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Erdoğan'a AKP'nin İstanbul ve Ankara adayı soruldu. Erdoğan'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

"ENİNE BOYUNA ANALİZ YAPIYORUZ"

Gazetecilerin "Özellikle Cumhur İttifakı olarak İstanbul ve Ankara'da çıkaracağınız adayların kim olacağı merak konusu. Acaba bu isimleri ne zaman belirleyip ne zaman açıklayacaksınız? Bir de bu isimleri belirlerken İstanbul ve Ankara'da ne tür kriterleri dikkate alıyorsunuz? Hangi kriterler üzerinde duruyorsunuz?" sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

"EN İYİSİNE KARAR VERİP MİLLETİMİZİN HUZURUNA ÇIKIP DESTEK İSTEYECEĞİZ"

Halkımızın kabul gördüğü veya kabul gösterdiği kriterler neyse biz o kriterlerle adaylarımızı belirlemenin gayreti içerisinde olacağız. Kaldı ki ben biliyorsunuz belediyecilikten gelmiş bir siyasetçiyim. 40 yılımızı buna verdik ve halkımın ilgisi, alakası, muhabbeti kimedir, neyedir, hangi kriterler hangi adayda olursa halkım ona teveccüh eder, bunları az çok biliyoruz. Bu konularda çalışmayı yürüten arkadaşlarımızla beraber enine boyuna analiz yapıyoruz. Ondan sonra da nihai kararımızı veriyoruz. İnşallah yerel yönetimler seçiminde de yerel yönetimlerden gelen bir siyasetçi olarak, bu kriterleri masaya yatıracağız ve adımlarımızı da ona göre atacağız. Bizim belediyecilik anlayışımızı temsil etmeyecek, bizi hayal kırıklığına uğratabilecek kimseyi listelerimizde göremeyeceksiniz. Çok nitelikli arkadaşlarımız mevcut ve en iyisine karar verip milletimizin huzuruna çıkıp destek isteyeceğiz.

uu.png

İlgili Haberler
Meral Akşener'den hür ve müstakil açıklaması. Partisinin kararı hakkında ilk kez konuştu
AKP'nin İstanbul adayları anketinde birinci ve sonuncu belli oldu
TİP Genel Başkanı Erkan Baş açıkladı. Barış Atay belediye başkanı adayı olacak mı
AKP içindeki MHP rahatsızlığı ayyuka çıktı. Kulisler bu haberle çalkalanıyor
Öne Çıkanlar
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Son Haberler
Murat Sancak Adana Demirspor'un başına yine İtalyan getiriyor Spor
Murat Sancak Adana Demirspor'un başına yine İtalyan getiriyor
Dünyanın en güçlü 100 kadını açıklandı. Listede Türkiye’den de bir isim var Gündem
Dünyanın en güçlü 100 kadını açıklandı. Listede Türkiye’den de bir isim var
Uzmanından griple ilgili kritik uyarı Sağlık
Uzmanından griple ilgili kritik uyarı
Ev sahibine 120.000 TL şoku! Kiracılar zil takıp oynayacak Ekonomi
Ev sahibine 120.000 TL şoku! Kiracılar zil takıp oynayacak
Seçil Erzan’ın ne kadar maaş aldığı ortaya çıktı. Raporlara da geçti Gündem
Seçil Erzan’ın ne kadar maaş aldığı ortaya çıktı. Raporlara da geçti
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı Spor
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
İsrail BM Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti Dünya
İsrail BM Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti