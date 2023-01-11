RTÜK'ten Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı cezası. Canlı yayında aşağılık küfürler etmişti

RTÜK üyesi İlhan Taşcı'nın, Beyaz TV’de yayınlanan “Derin Futbol” programında Rasim Ozan Kütahyalı'nın kullandığı küfür nedeniyle RTÜK Başkanlığı’na yaptığı başvuru sonuçlandı.
RTÜK'TEN PARA CEZASI
Taşçı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, RTÜK'ün Beyaz Tv'ye para cezası verdiğini duyurdu.
Taşçı, "RTÜK, şikayet dilekçemiz üzerine Rasim Ozan Kütahyalı’nın “kirli ve düzeysiz” dili nedeniyle Beyaz TV’ye oybirliğiyle yüzde 3 para cezası verdi. @RasimOzan_K Üst Kurulun oybirliğiyle aldığı kararı da değerlendirirsin!" dedi.
NE OLMUŞTU?
Kütahyalı, Beyaz TV'deki Derin Futbol programında eski hakem Ahmet Çakar'ın yanına giderek, "Hocam, 'Sukiyo' şarkısını söyle" demiş, "u" harfi yerine "i" harfini kullanarak "S...yo, S...yo" diyerek tempo tutmuştu.
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