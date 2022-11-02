Rasim Ozan Kütahyalı ‘kumpas’ itiraflarına devam ediyor: Ahmet Hakan, 'Ahmet Arslan' ismiyle yazılar yazıp muhafazakar mahalleye sallıyordu

Rasim Ozan Kütahyalı, Haber Global’de Buket Aydın’ın sorularını yanıtladı. Son dönemde yaptığı itiraflarda Kudret Köseoğlu takma adı ile Ertuğrul Özkök'ü hedef aldığını söyleyen Kütahyalı'ya yaptığı itiraf hakkında, “Kumpas değil miydi” sorusu soruldu.

Kütahyalı, Ahmet Hakan'ın da takma isimle yazılar yazdığını söyleyerek şöyle cevap verdi:

"ORADAN MUHAFAZAKAR MAHALLEYE SALLIYORDU”

“Değil, ben 2008’de köşe yazarı olarak başladığımda siyasi bir amaçla da girdim askeri vesayeti devirmek için genç bir ihtilalci olarak. O dönemde medyada iki zirve vardı. Ertuğrul Özkök ve Zafer Mutlu. Fatih Altaylı bunların çok altındaydı. Messi ve Ronaldo gibiydi. İlk olarak girdiğinde insan zirveleri hedefler. Tüm gün benle uğraşan genç gazeteciler var belgesel yapıyorlar saygı duyuyorum.

Kimse söylemedi. Ben tamamen kendim Özkök ile uğraştım. Orada Özkök’e her şeyi anlattım. Yayında öğrenmedi biliyordu. O dönem Taraf’ta da yazıyordum bir proje geldi aklıma. Rahmetli Ahmet Kekeç’e söyledim ilk. 2009’un Ekim’de başladık Aralık’ta devrildi. Bir anlamı kalmadı. Benim Türk medyasında yaptıklarımın milyonda biri değildir Kudret Köseoğlu.

O dönem de Ertuğrul Özkök, Ahmet Hakan’a ‘Ahmet Arslan’ adıyla köşe yazdırıyordu. Oradan muhafazakar mahalleye sallıyordu”

“FETTULLAHÇILAR İŞİN İÇİNE SAHTE DELİLLER EKLEYEREK MAHVETTİ"

Kütahyalı, Aydın’ın FETÖ’nün kumpaslarını savunan Taraf gazetesinde yazmaya başlaması hakkındaki sorusuna şu yanıtı verdi:

“Benim Taraf gazetesi hikayem çok yalındı. Her şeyin arkasında komplo arıyorlar. Ben Sinan Çetin ile birlikte çalışıyordum. Sinan da benimle aynı kafada bir adamdır. O dönem bir kavga var 27 Nisan muhtırası verilmiş asker resmen darbenin eşiğinde. Bir sürü olaylar var onların önemli kısmı gerçekti kardeşim. Sonradan Fetullahçılar işin içine sahte deliller ekleyerek mahvetti. Veli Küçük’ün ne olduğu belli, Kemal Kerinçsiz’in ne olduğu belli. Bunlar bizim alakamız yok diyor. Biraz mert olun. Eski darbeciler mertti. Cemal Madanoğlu anlatırdı, ‘Gittik şunu yaptık’ diye. Kenan Evren bunların yanında çok mert.

O dönem ben dışarıdan yazılar yazmaya başladım. Taraf, Star Yeni Şafakta yorum yazıları. İsmi yok o dönem. Yazılar çok tuttu. Ben bu Denizlerin Yolu bizi nereye götürdü diye çok sert yazı yazdım. Bunlar solcu bile değil diye yazdım. Çok yıkıldı ortalık. Dışarıdan maça girmiş bir adamın yıldızlaşması gibi.

Ahmet Altan ve Yasemin Çongar yazarlık teklif etti. Ama para falan yok. Taraf’ın durumu o zaman belli. Yalan onlar, para var…. Sonradan Taraf başka hale sürüklendi kabul ediyorum.

"TARAF ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR GAZETEYDİ"

Hataları vardır yanlışları vardır ama Taraf, özgürlükçü sol ve liberal aydınların askeri vesayet rejimin bitirmek Türkiye’yi AB standartlarında Batılı demokratik ülke yapma hedefinde bir gazeteydi. Başarısız oldu. Niyeti öyleydi. FETÖ devreye girdi o oldu bu oldu. Kitap yazmayı düşünüyorum.”

Taraf yazarlığı sonrası "tutuklanmaktan korktunuz mu” sorusuna da "Hiçbir şeyden korkmayan bir insanım” yanıtı veren Kütahyalı şöyle devam etti:

“Tayyip Erdoğan da korkusuz bir adam. Diyelim, Türkiye de öyle bir şey oldu seçim sonrası. Tayyip Erdoğan’ı yıldırımasınız. Bazısı korkaktır. O dönemde hakikaten risk vardı. Şimdi unutuldu ama 2013’te Fettulahçılar sabah akşam bizi Silivri’ye atmakla tehdit etti. Ergenekoncular ile birlikte hapse gireceksiniz diye. En çok yazan da Mehmet Baransu’ydu.

O dönem unutuldu. 2013 – 16 arası bizlerin mücadelesidir. 2016’dan sonra FETÖ bitince fırsatçılık yaptı. Onları da devlet kendi lehine kullandığı için ses etmiyorum. Muhalif gözüküp devletin kontrolünde olan insanlar. İsim veremem. Devletin projesini açık etmem.”

"İLKER BAŞBUĞ İLE ÇOK UĞRAŞTIM, O UĞRAŞMALARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM"

Kütahyalı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile ilgili de ‘bir dönem çok uğraştım’ itirafında bulundu:

“Ben de çok ateşli, çok ihtilalci, çok sert davrandım. Kalp kırdım, gönül kırdım, insanları kırdım. O zamanlar İlker Başbuğ ile çok uğraştım. O uğraşmalarımdan pişman değilim. Ama hapislik bir durum kesinlikle yoktu, FETÖ kumpas kurdu.”