RTÜK üyesi Taşçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tazminat davası. Tehditler savurmuştu

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, Beyaz TV’de yayınlanan “Derin Futbol” programı ile ilgili RTÜK Başkanlığı’na yaptığı başvuru sonucunda Beyaz TV’ye para cezası verildi.

Programda yer alan ve canlı yayında küfürler eden Rasim Ozan Kütahyalı ise Taşçı’yı hedef alarak tehdit dolu sözlerde bulundu.

“BEN ONUN PLAKASINI HER ŞEYİNİ BİLİRİM”

Rasim Ozan Kütahyalı, kararın açıklanmasının ardından katıldığı yayında CHP'lileri hedef alarak 'Bunlar manyak, bunlar faşist' diye konuştu. Kütahyalı, İlhan Taşçı'yı tehdit ederek; "Bizi şikayet eden... Ben onun plakasını, her şeyini bilirim... Şimdilik karışmıyorum... Şimdilik bir şey demiyorum..." diye konuştu.

“TAZMİNATI ÇYDD VE KUMPASDER'E BAĞIŞLAYACAĞIM”

Rasim Ozan Kütahyalı'nın katıldığı yayından anları paylaşan RTÜK üyesi İlhan Taşçı, "Rasim Ozan Kütahyalı’ya bu videodaki sözlerinden dolayı tazminat davası açıyorum. Kazanacağım tazminatı ÇYDD ve KumpasDer'e bağışlayacağımı şimdiden ilan ediyorum. Bildiklerini artık mahkemede anlatır kirli ağız!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kütahyalı, Beyaz TV'deki Derin Futbol programında eski hakem Ahmet Çakar'ın yanına giderek, "Hocam, 'Sukiyo' şarkısını söyle" demiş, "u" harfi yerine "i" harfini kullanarak "S...yo, S...yo" diyerek tempo tutmuştu.

Ahmet Çakar ortamın ışığının kısılmasını isterken Rasim Ozan Kütahyalı şarkının sözlerini değiştirerek argo ifadeler kullandı.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı da Kütahyalı'nın kullandığı küfür nedeniyle RTÜK Başkanlığı’na başvuru yaptı.

Başvuru sonucunda ise RTÜK Beyaz TV’ye para cezası verdi.

Taşçı, "RTÜK, şikayet dilekçemiz üzerine Rasim Ozan Kütahyalı’nın “kirli ve düzeysiz” dili nedeniyle Beyaz TV’ye oybirliğiyle yüzde 3 para cezası verdi. @RasimOzan_K Üst Kurulun oybirliğiyle aldığı kararı da değerlendirirsin!" dedi.

KÜTAHYALI CANLI YAYINDA TEHDİTLER SAVURDU

Bu kararın ardından Kütahyalı katıldığı yayında CHP'lileri hedef alarak 'Bunlar manyak, bunlar faşist' diye konuştu. Kütahyalı, İlhan Taşçı'yı tehdit ederek; "Bizi şikayet eden... Ben onun plakasını, her şeyini bilirim... Şimdilik karışmıyorum... Şimdilik bir şey demiyorum..." diye konuştu.

TAŞÇI: DAVA AÇIYORUM

Rasim Ozan Kütahyalı'nın katıldığı yayından anları paylaşan Taşçı, "Rasim Ozan Kütahyalı’ya bu videodaki sözlerinden dolayı tazminat davası açıyorum. Kazanacağım tazminatı ÇYDD ve KumpasDer'e bağışlayacağımı şimdiden ilan ediyorum. Bildiklerini artık mahkemede anlatır kirli ağız!" ifadelerini kullandı.