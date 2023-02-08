Depremde cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulunan anne baba defnedildi

AA'da yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan apartmanın enkazında anne Kübra Sarıhan'ın oğlu Rüzgar'a, baba Musa Sarıhan'ın da 2 yaşındaki kızı Defne'ye sarılı şekilde cansız bedenlerine ulaşılmıştı.



Enkazdan çıkarılmalarının ardından ailenin cenazeleri Konya'ya getirildi. Kübra Sarıhan ve oğlu Rüzgar'ın cenazeleri, Selçuklu ilçesindeki Yazır Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazıyla aynı kabirde defnedildi.







Kübra Sarıhan'ın yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Sarıhan ailesinin depremden bir gün önce memleketleri Konya'dan Hatay'a döndükleri, aynı gece depremde hayatlarını kaybettikleri ve kente bir yıl önce tayin nedeniyle yerleştikleri öğrenildi.



Matematik öğretmeni Musa Sarıhan ile kızı Defne'nin cenazelerinin ise yarın Beyşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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