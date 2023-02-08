Depremden saatler sonra 3 mucize kurtuluş

Kahramanmaraş depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 50 saatten fazla zaman geçmesine rağmen enkazdan çıkarılanlar sevinç yaratıyor.

İki kadın 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazında kalan 2 kadın, 56 saat sonra kurtarıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçe belediyesi ekipleri, Hatay itfaiyesiyle Çetillik Mahallesi'nde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Kardelen Sokak'taki Lojmanlar Apartmanı'ndan ses geldiğini duyan ekipler, yaklaşık 56 saat sonra Ece Turan ve Ece Bağdidi'yi enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.

Sedye yardımıyla alkışlar eşliğinde sağlık ekiplerine teslim edilen 2 kadın, tedavi altına alındı.

Enkazdan 55. saatte biri çocuk 3 kişi çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta ekipler, depremin ardından geçen 55. saatte biri çocuk 3 kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 3 kişi, hastaneye sevk edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bölgeye yönlendikleri ekiplerin bir can daha kurtarmak için çaba gösterdiğini, Ebrar Sitesi'nde devam eden çalışmada 3 kişinin sağ olarak çıkarılmasının kendilerine moral verdiğini, sevindirici haberlerin sürmesini umut ettiklerini belirtti.

57 saat sonra kurtarıldı

57 saat sonra...

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kente sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta da özel harekat polisleri, 17 yaşındaki kızı enkazın altından 57 saat sonra sağ çıkardı.(AA)