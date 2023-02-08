Deprem günü alınan TOGG kararına İYİ Partili Erkmen'den tepki

İyi Parti önceki İl Başkanı ve eski Zonguldak Valisi Yavuz Erkmen önemli açıklamalarda bulundu.

İYİ Partili Yavuz Erkmen, depremin ilk gününde Zonguldak Belediye Meclisi’nde Belediye Başkanı Ömer Selim Alan için TOGG otomobil alınmasına yetki oylaması yapılmasına sert tepki gösterdi.

Erkmen, "Böyle bir günde Zonguldak’ın gündemi araba alma olamaz. Bu durumu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK’İN SÖZLERİNE TEPKİ

Erkmen, deprem acılarını yaşanırken siyaset yapılmaması gerektiğine dikkat çekerek “Deprem hepimizi derinden üzdü. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Millet olarak özelliğimiz böyle zor zamanlarda hep birlikte olmak, birbirimize sahip çıkmak, yaralarımızı birlikte sarabilmektir. Böyle bir günde millet olarak herkes sahada elinden gelen gayreti gösterirken hükümet adına konuşan AK Parti sözcüsü sayın Ömer Çelik'in “Cumhur İ”ttifakı sahada” demesi milletimizin ikiye ayrıldığı bir bölümünün olayın dışında gibi algılanmasına yol açmış ve milletimizin bütünlüğüne zarar verdiği gibi hepimizi üzmüştür, yaralamıştır” dedi.

"BÖYLE BİR GÜNDE ZONGULDAK’IN GÜNDEMİ ARABA ALMA OLAMAZ"

Erkmen açıklamasında, depremin ilk gününde Zonguldak Belediye Meclisi’nde Belediye Başkanı Ömer Selim Alan için TOGG otomobil alınmasına yetki verilmesinin oylanmasına sert tepki gösterdi.

Erkmen konuya ilişkin “Bunun yanında hepimizin üzüntülü olduğu bir günde kamu yararına, acil kararlar alınması gerekirken Zonguldak Belediye Meclisinde Belediye Başkanına AKP’nin oylarıyla TOGG yerli otomobil alınması kararı doğru bir karar olmamıştır. Böyle bir günde Zonguldak’ın gündemi araba alma olamaz. Bu durumu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.