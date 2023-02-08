8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem günü alınan TOGG kararına İYİ Partili Erkmen'den tepki

Deprem günü alınan TOGG kararına İYİ Partili Erkmen'den tepki

İYİ Partili Yavuz Erkmen, deprem günü Zonguldak Belediye Belediye Başkanına AKP'nin oylarıyla yerli otomobil TOGG alınması kararına tepki gösterdi. 

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 15:05
Takip Et

İYİ Partili Erkmen'den depremin ilk gününde alınan TOGG tepkisi

Deprem günü alınan TOGG kararına İYİ Partili Erkmen'den tepki
+
Aa
-

İyi Parti önceki İl Başkanı ve eski Zonguldak Valisi Yavuz Erkmen önemli açıklamalarda bulundu. 

İYİ Partili Yavuz Erkmen, depremin ilk gününde Zonguldak Belediye Meclisi’nde Belediye Başkanı Ömer Selim Alan için TOGG otomobil alınmasına yetki oylaması yapılmasına sert tepki gösterdi.

Erkmen, "Böyle bir günde Zonguldak’ın gündemi araba alma olamaz. Bu durumu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum." ifadelerini kullandı. 

ÖMER ÇELİK’İN SÖZLERİNE TEPKİ

Erkmen, deprem acılarını yaşanırken siyaset yapılmaması gerektiğine dikkat çekerek “Deprem hepimizi derinden üzdü. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Millet olarak özelliğimiz böyle zor zamanlarda hep birlikte olmak, birbirimize sahip çıkmak, yaralarımızı birlikte sarabilmektir. Böyle bir günde millet olarak herkes sahada elinden gelen gayreti gösterirken hükümet adına konuşan AK Parti sözcüsü sayın Ömer Çelik'in “Cumhur İ”ttifakı sahada” demesi milletimizin ikiye ayrıldığı bir bölümünün olayın dışında gibi algılanmasına yol açmış ve milletimizin bütünlüğüne zarar verdiği gibi hepimizi üzmüştür, yaralamıştır” dedi. 

"BÖYLE BİR GÜNDE ZONGULDAK’IN GÜNDEMİ ARABA ALMA OLAMAZ"

Erkmen açıklamasında, depremin ilk gününde Zonguldak Belediye Meclisi’nde Belediye Başkanı Ömer Selim Alan için TOGG otomobil alınmasına yetki verilmesinin oylanmasına sert tepki gösterdi.

Erkmen konuya ilişkin “Bunun yanında hepimizin üzüntülü olduğu bir günde kamu yararına, acil kararlar alınması gerekirken Zonguldak Belediye Meclisinde Belediye Başkanına AKP’nin oylarıyla TOGG yerli otomobil alınması kararı  doğru bir karar olmamıştır. Böyle bir günde Zonguldak’ın gündemi araba alma olamaz. Bu durumu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
1
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
2
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
3
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
4
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
5
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
6
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
7
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Kahramanmaraş'ta 30 savcı daha görevlendirildi
﻿Kahramanmaraş'ta 30 savcı daha görevlendirildi
﻿Kahramanmaraş'ta 30 savcı daha görevlendirildi
﻿Cengiz Ünder depremde ölen futbolcu arkadaşı için paylaştı: Güzel kardeşim..
﻿Cengiz Ünder depremde ölen futbolcu arkadaşı için paylaştı: Güzel kardeşim..
﻿Cengiz Ünder depremde ölen futbolcu arkadaşı için paylaştı: Güzel kardeşim..
﻿Can kurtarırken depremle sarsıldılar
﻿Can kurtarırken depremle sarsıldılar
﻿Can kurtarırken depremle sarsıldılar
﻿Enkazdan kendi imkanıyla sağ çıktı. Kahramanmaraşlı futbolcu göçükten kurtuldu
﻿Enkazdan kendi imkanıyla sağ çıktı. Kahramanmaraşlı futbolcu göçükten kurtuldu
﻿Enkazdan kendi imkanıyla sağ çıktı. Kahramanmaraşlı futbolcu göçükten kurtuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.