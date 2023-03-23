﻿Çarkıfelek bitkisi zona ağrılarına iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çarkıfelek bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çarkıfelek bitkisinin zona hastalığında duyulan ağrıların hafiflemesine yardımcı olduğunun altı çizildi.

ZONA NEDİR?

Zona, kabarcık görünümlü, ağrılı, deri döküntülerine neden olan, virüs kaynaklı bir enfeksiyon türüdür. Suçiçeği hastalığına neden olan Varisella Zoster virüsünden (VZV) kaynaklanır. Geçmişte suçiçeği geçirmeniz zona hastalığına yakalanmaya karşı önemli bir risk faktörüdür. Zona virüsü bir kez vücuda girdikten sonra inaktif şekilde kalabilir veya aktif hale gelip hastalığa neden olabilir. Aktif hale gelmiş zona virüsü genellikle vücudun bir bölgesinde tutulum gösterir. Örneğin yüz, göğüs, sırt, karın, ve pelvis sık rastlanılan bölgelerdir. Deri döküntüleri ile birlikte bu bölgelerde şiddetli kaşıntı ve ağrılı kabarcıklar görülür.

ÇARKIFELEK BİTKİSİ NEDİR?

Çarkıfelekgillerden; çiçekleri tekerlek biçiminde, sarmaştığı için duvar kenarlarına ve kameriyelere ekilen bir çeşit süs bitkisidir. Hekimlikte yapraklarının üst kısımları kullanılır.

ÇARKIFELEK BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Günümüzde doğal şifalardan faydalanmak isteyenlerin kaygı, uykusuzluk ve strese karşı en çok kullandıkları bitkilerdendir. Doğal sakinleştirici özelliği olan çarkıfelek bitkisi nasıl kullanılır da oldukça merak edilmektedir. Bitkiyi kapsül, tablet gibi yöntemlerle alabileceğiniz gibi çay olarak da tüketebilirsiniz. Farklı formlarda tüketebileceğiniz çarkıfelek bitkisinin çayını taze demleme olarak kullanmalısınız. Her tüketim için yeni çay demlenmesi önemlidir. Farklı formlardan size uygun yöntemi seçerek rahatlıkla kullanabilirsiniz.

ÇARKIFELEK ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kurutulmuş toz halinde kolayca bulabileceğiniz bitkinin çayını kolaylıkla demleyerek faydalarından yararlanabilirsiniz. Bir tutam çarkıfelek bitkisini bir fincan sıcak suya bırakın. Fincanın ağzını kapatarak yaklaşık 10 dakika bekletin. Sonrasında süzerek çayınızı tüketebilirsiniz. Çarkıfelek bitki çayını kaynatmadan demleme yapmanız önemlidir. Ayrıca her defasında tüketeceğiniz kadar taze olarak demleyiniz. Çarkıfelek çayını gün içinde 3 fincan tüketebilirsiniz. Uyku problemleri olanların yatmadan 1 saat önce 1 fincan içmeleri yeterli olmaktadır.