Casio,G-Shock GM-110D serisini tanıttı: Fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Casio, uzun zamandır beklenen G-Shock GM-110D serisinin lansmanını 14 Mart'ta Japonya'da yapacağını duyurdu. Tamamen metalden üretilen bu yeni modeller, 200 metreye kadar suya dayanıklılık sunuyor ve hybrid ekran özelliğiyle dikkat çekiyor. İki farklı model ile karşımıza çıkacak olan bu seri, ön siparişler için şimdiden online platformlarda satışa sunulmuş durumda.

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G-Shock GM-110D-8AJF ve GM-110BD-1A9JF olarak adlandırılan modeller, her biri farklı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. GM-110D-8AJF, gümüş tonlarında bir paslanmaz çelik kasaya sahip ve 399 dolar fiyatla satışa sunulacak. Diğer model GM-110BD-1A9JF ise siyah ion kaplama kasası ve altın rengi kadranı ile daha lüks bir görünüm sergiliyor ve fiyatı 457 dolar olacak. Her iki modelde de G-Shock'un karakteristik analog dijital hibrid ekranı ve butonla açılabilen katlanabilir kayış yer alıyor.

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SİYAH VE ALTIN RENK SEÇENEĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Sosyal medya yorumlarına bakıldığında, siyah ve altın renk seçeneğinin daha fazla ilgi gördüğü açıkça görülüyor. Bu modelin, koleksiyoncular ve moda tutkunları arasında daha popüler olması bekleniyor. Casio'nun geçmişteki başarıları göz önüne alındığında, bu modellerin öncelikle Japonya'da satışa sunulacağı, ardından diğer dünya pazarlarında da yerini alacağı öngörülüyor.

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G-SHOCK GM-110D SERİSİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Casio'nun yeni G-Shock GM-110D serisi, sadece şık tasarımıyla değil, sağlam yapısıyla da dikkat çekiyor. Tamamen paslanmaz çelikten üretilen kasa ve bezel, darbeye karşı dayanıklı bir yapı sunuyor. Ayrıca 200 metre suya dayanıklılığı sayesinde, su sporları ve açık hava etkinlikleri için ideal bir saat olarak öne çıkıyor. Diğer özellikler arasında, 31 farklı saat dilimini kapsayan dünya saati, 1/100 saniye hassasiyetine sahip kronometre, 5 farklı alarm, LED otomatik ışıklandırma ve 12/24 saatlik saat formatı bulunuyor.

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G-Shock GM-110D modelleri, uzun ömürlü CR1220 pil ile çalışıyor ve pil ömrü yaklaşık üç yıl olarak tahmin ediliyor. Bu da, kullanıcıların saati uzun süre boyunca sorun yaşamadan kullanabilmelerini sağlıyor.

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GM-110D SERİSİ GLOBAL PAZARDA

Casio'nun yeni G-Shock GM-110D serisi, Japonya'dan sonra dünya pazarlarına adım atmaya hazırlanıyor. Lansman tarihi belli olduktan sonra, markanın sadık kullanıcıları ve yeni kullanıcılar bu modelleri almak için sabırsızlanıyor. Casio'nun daha önceki model serileri de büyük ilgi görmüş ve yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı. GM-110D serisinin de aynı başarıyı yakalaması bekleniyor.

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Bu yeni saat serisi, hem sağlamlık hem de estetik anlamda G-Shock severler için büyük bir yenilik sunuyor. G-Shock markasının popülerliği, bu yeni seriyi bir kez daha zirveye taşıyacak gibi görünüyor.