Ahmet Nur Çebi: Gevezelik etmesinler

Depremzedelere destek amaçlı Beşiktaş Jimnastik Kulübü bugün "Bırakmam Seni Türkiye" kampanyası için basın toplantısı düzenledi. Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi toplantıda yer alırken önemli açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK ve Hatayspor'un Süper Lig'den çekilmesinin ardından bu takımlarla bu sezon oynanacak maçlarda rakiplerin hanesine 3 puan yazılması gerektiğini hakkında konuşan Çebi, "Siz kalkar da şimdi iki maçını Antep'te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, sonunda adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır. Bence yok kabul edilmeli. İki kulüple yapılan karşılaşmalar... Bundan sonrakiler sayılmayacağı gibi geçmiştekilerin de sayılmaması gerektiğini düşünüyoruz." sözleriyle ifade etmişti.

Çebi bugünkü basın toplantısında söylediklerinin eleştirildiğini ancak haklı olduklarının ortaya çıktığını söyledi.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

Play-off'la ilgili yazılı veya sözlü konuşmamız söz konusu olmadı. Ama ne hikmetse Beşiktaş ve şahsım üzerinden gerginlik yaratabilecek konuları birileri dile getiriyor. Ben, o konuya soru üzerine cevap verdim. O soruya verdiğimiz cevabın haklılığı ortaya çıktı. Herkes, 'Evet, bu şekilde yapılması yanlıştır, adaletsizdir demeye' bugün başladı. Eğer konu zamanlamanın yanlış olmasıysa, bana soru sorulduğu gece TFF, karar için toplanmıştı. Bunun sorumlusu, TFF'nin gereksiz zamanda gereksiz şekilde konuyu gündeme getirmiş olmasıdır

Herkes bizim gibi 'Evet, doğru. Adaletsiz' demeye başladı. Konu, zamanlama ise bana sorulan soruydu. TFF, o cevabı verdiğim gün bu konuyu karara bağlamak üzere toplandı. Doğru, zamanlama yanlış olabilir. Saygı duyuyorum, anlıyorum insanların duygularını. Karşı da değilim. Bunun sorumlusu TFF'nin gereksiz bir zamanda konuyu gündeme getirmiş olmasıydı. O gün sabah gündeme getirilen bu konuyla ilgili TFF, eğer maçları 1 ay erteliyorsa bunun açıklamasını da 1 ay erteleyerek konuyu kulüpler ile tartışabilir, mütalaa edebilir bir durumda olması gerekirken 'Yaptım oldu bitti'ye getirmişti. Zamanlama tartışılabilir, zamanlamanın nedeni şahsım değil TFF'dir. Böyle bir kararı alelacele almıştır.

O arada ben şunu da ifade etmek istiyorum. O gün sosyal medyadaki infialin arkasında rakiplerimiz vardı. Bu işten, bu adaletsizlikten menfaatlenen rakiplerimiz vardı. Onların başlattığı kampanyaya Ne olursa olsun Beşiktaş zarar görmüş görmemiş kaale almaksızın mevcut başkan zarar görsün diye destek veren Beşiktaş'ın muhalifleri vardı. Onlara da söylüyorum; ne yaparsanız yapın ben buradayım. Yaptıklarınız bana zarar vermez ama Beşiktaş'a zarar veriyorsunuz.

ONUR BULUT TRANSFERİ

Beşiktaş devre arasında 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Onur Bulut'u Kayserispor'dan transfer etti. Kayserispor transferi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdı. Beşiktaş - Kayserispor arasındaki yaşanan gerfinlik hakkında Ahmet Nur Çebi, "Gereksiz gevezelik etmelerine ve Beşiktaş'ı küçük düşürücü ifadede bulunmalarını doğru bulmuyorum. Onur transferi, bizim için etik bir transfer olmaktan başka bir şey değildir. Kayserispor yöneticileri haklı olduklarını düşünüyorsa gidecekleri yer bellidir. Gereksiz gevezelik etmelerine ve Beşiktaş'ı küçük düşürücü ifadede bulunmalarını doğru bulmuyorum. Kendilerine çeki düzen versinler, burası Beşiktaş. Bir futbolcu, gider ayak size 1 milyon euro kazandırmak için bir kağıda imza atıyorsa saygı duymak gerekir. Onu bir odaya koyup kumpas kurmak doğru bir şey değildir" ifadelerini kullandı.