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Cehennem topuzu bitkisinin mucize faydaları

Yer lahanası, Alman şalgamı, Cehennem topuzu, Kolhrabi gibi isimlerle de bilinen alabaş bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 11:33
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Cehennem topuzu bitkisinin mucize faydaları

Cehennem topuzu bitkisinin mucize faydaları
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Cehennem topuzu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Cehennem topuzu bitkisiyle ilgili detaylar…

CEHENNEM TOPUZU BİTKİSİ NEDİR?

Yer lahanası, Alman şalgamı, cehennem topuzu, Kolhrabi gibi isimlerle de bilinen alabaş, lahanagiller ailesine mensuptur. Tat ve doku bakımından brokoli sapı ve lahana kalbine benzerlik gösterir. Ülkemizde ise Marmara ile Karadeniz bölgelerinde ve Ege'nin İzmir ilinde yetişir.

CEHENNEM TOPUZU BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

-İçeriğinde bolca potasyum bulunması nedeniyle tam bir tansiyon dengeleyicidir. Özellikle yüksek tansiyon sorunu olanların imdadına anında yetişir.

-Kalp ve damar hastalıkları riskini en aza indirir.

-Kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur. Böylece yorgunluk, sinir ve stres gibi durumları azaltır.

-Emziren annelerde süt miktarını arttırması alabaş turpu faydalarından biridir.

-Zengin bir demir kaynağı olduğu için kansızlık sorununu da çözer.

-Çok güçlü bir antioksidan olan alabaş sebzesi faydaları arasında vücuda giren serbest radikallerin amansız bir düşmanı olması da yer alır. Bu sayede başta akciğer olmak üzere pek çok kanser türüne karşı vücudu korur.

-Alabaş turpu şeker hastalığı için doğal bir şifa kaynağıdır.

-Lifli yapısı uzun süre tokluk hissi verir ve bu yüzden diyet listelerinde kendine yer bulur.

CEHENNEM TOPUZU BİTKİSİ NASIL YENİR?

Tepeden tırnağa şifa kaynağı olan alabaş turpu çiğ, haşlanmış, kızartılmış ya da kavrulmuş şekilde tüketilebileceği gibi çorbası da yapılabilen bir bitkidir.

Kabuğu rendelendikten sonra çiğ olarak elma yer gibi de yenilebilir. Alabaş turpunu elma dilimi şeklinde dilimleyip üzerine limon sıkarak da afiyetle tüketebilirsiniz.
Dilerseniz yapraklarından sarma da yapabilirsiniz. Alabaş hayal gücünüz elverdiği ölçüde tarifler hazırlayabilmeniz için sizi özgür bırakır. “Bugün ne pişirsem acaba?” sorusuna alabaş turplu bir çok tarifle cevap verilebilir.

Alabaş turp, birbirinden lezzetli menülere eşlik edecek faydalı bir besindir. Dilerseniz etli yemeklerin yanında meze olarak sunabilirsiniz.

Sıcacık içi ısıtan bir çorba da diğer yemeklerinize uyum sağlayabilir. Alabaş turp kullanarak hazırlayacağınız salatalar, midenizi rahatlatabilir.

Çiğ olarak yemek isteyenler, alabaş turp rendesi ile birbirinden enfes soğuk mezeler tüketebilir.

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