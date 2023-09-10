Celal Şengör İstanbul'dan taşınmak istemesinin gerçek sebebini açıkladı. İstanbul'da kaç tane Afgan var

Ünlü jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, daha önce deprem riski sebebiyle İstanbul'dan taşınma kararı aldığını açıklamıştı. Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan Şengör, kararının detaylarını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Celal Şengör İstanbul'dan taşınmak istemesinin gerçek sebebini açıkladı. İstanbul'da kaç tane Afgan var

Editör: Ersoy Özdem

Prof. Dr. Celal Şengör, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında yayınlanan Teke Tek Bilim programına konuk oldu. Şengör, Marmara'da gerçekleşmesi öngörülen deprem sebebiyle İstanbul'dan neden taşınacağını tek tek sıraladı.

Şengör, şunları söyledi:

"Yağmalara, ırza geçilmelere başlanacak. İstanbul’da kaç tane Afgan var? Düşünebiliyor musun? Benim derdim evim yıkılacak değil. İstanbul yıkılacak. Depremden sonra yangınlar çıkacak. Nereye kaçacaksın?"

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NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Celal Şengör, olası Marmara depremi nedeniyle İstanbul’dan taşınmak istediğini gazeteci Fatih Altaylı’ya açıklamıştı. Şengör'ün olası depremle ilgili taşınma kararı uzun süre sosyal medyanın gündeminde kalmıştı.

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