Fatih Altaylı kredi kartlarındaki sessiz operasyonu açıkladı. Herkes kartını kontrol etsin

Türkiye’de her geçen gün ekonomik kriz daha da derinleşirken, vatandaşın büyük çoğunluğu hayatını kredilerle ve kredi kartlarıyla idame ettirmek zorunda kalıyor.

MEHMET ŞİMŞEK SİNYALİ VERDİ

Kredilere ve kredi kartlarına bağlılığın rekor düzeyde arttığı son günlerde Mehmet Şimşek’ten dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Şimşek, katıldığı bir canlı yayında, “Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle siz enflasyonu ve cari açığı kontrol altına alamazsınız” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Mehmet Şimşek katıldığı programda, kredi kartı üzerinden kredi hacminin yüzde 140 arttığını belirterek, bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle enflasyonun ve cari açığın kontrol altına alınamayacağını dile getirmişti.

KREDİ KARTINDA KISITLAMALAR BAŞLADI

Bununla birlikte, son dönemlerde limit artırımı talep edilen müşterilerin gelir durumlarının daha dikkatli incelendiği öğrenilirken, özellikle yabancı şirketlerde döviz üzerinden çalışan, yüksek gelirli kişilerden limit artırımı için şirketlerinden gelir belgesi istenmeye başlandı.

Daha önce, kullanıcıların tüm bankalardaki toplam kredi kartı limitinin, kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirinin 2 katını, sonraki yıllarda ise 4 katını geçemeyeceği yönünde yasal düzenleme yapılmıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre, buna karşın son dönemde bazı kredi kartlarında, tüm kartlar toplamında aylık gelir miktarına bile ulaşmayacak şekilde limit belirlendiği öğrenildi.

Tüketicilerin, aylık gelirlerinin altında, bazı durumlarda gelirlerinin yarısı kadar belirlenen kullanım limitleri için yine bankalarıyla temasa geçip limit artırma başvurusunda bulunması gerekiyor.

"UÇAK BİLETİ ALAMIYORUM, LİMİTİM YETMİYOR"

Yaşanan bu gelişmeler ve Mehmet Şimşek’in bu açıklamaları üzerine Fatih Altaylı ise vatandaşa kötü haberi verdi.

Altaylı, "Bankalar, kredi kartları limitlerini düşürmeye başladı. Şu anda ben kredi kartı limitimle THY'den ABD'ye uçak bileti alamıyorum, limitim yetmiyor.

Yakında herkesin limitleri düşürülebilir. Kredi kartlarıyla hayatını idame ettirenleri zor günler bekliyor" ifadelerini kullandı.