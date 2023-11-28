Celtic taraftarı Filistin'e destekten geri adım atmıyor

İskoçya ekibi Celtic, Atletico Madrid ile sahasında oynadığı maçta taraftarlarının Filistin'e yönelik desteği nedeniyle UEFA tarafından 17 bin 500 euro para cezası almıştı.

UEFA; ev sahibi Celtic taraftarının Filistin lehine yaptığı tezahüratlar ve açtığı pankartları "Saldırgan içerikli tahrik edici mesaj" olarak değerlendirmişti.

Bu ceza Celtic taraftarına geri adım attıramadı.

Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında İtalya'nın başkenti Roma'da, Lazio'nun konuğu olan Celtic'i tribünden destekleyen taraftarlar yine Filistin bayrağı açtı.