Cem Davran’ın iki oğlu da oyuncu oldu. Babalarının izinden gidiyorlar

Oyuncu Cem Davran’ın iki oğlu da baba mesleğini tercih etti. Kendisi gibi oyuncu olan büyük oğlu Hürcan Davran ile önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülenen Cem Davran, oğullarının oyunculuğu seçmesiyle ilgili konuştu.

"EĞİTİMİNİ TAMAMLADI"

Snob Magazin’de yer alan habere göre; Ayaküstü muhabirlerin sorularını cevaplayan Cem Davran, oğullarının baba mesleğini yapması hakkında "Kendi kararları, onların meslek seçimine karışmam. Hürcan bazı dizilerde oynadı. Eğitimini de tamamladı. Küçük oğlum Ali de yurt dışında eğitimini tamamladı ve tiyatroya başladı. Yeni nesil oyuncuların hepsi çok yetenekli." ifadelerini kullandı.

