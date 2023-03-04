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Ünlü oyuncu doğum gününde çocukluk fotoğrafını paylaştı. Takipçilerine nostalji yaşattı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Cem Davran, sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 17:57
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Takipçilerine nostalji yaşattı. Ünlü oyuncu Cem Davran doğum gününde çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncu doğum gününde çocukluk fotoğrafını paylaştı. Takipçilerine nostalji yaşattı
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Oyuncu Cem Davran, 59'uncu yaşına girdi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Cem Davran, çocukluk fotoğrafına "Bugün benim doğum günüm. Elli dokuz yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim ama bu başka; hüzünlü ve sisli. Canım ülkem bir yandan acılarla boğuşuyor, bir yandan karanlığa direniyor. Beni var eden anneciğim babacığım yok artık ama bıraktıkları aydınlık, bana her şeye rağmen umut veriyor. Doğum günümde hepinize öfkesiz, huzurlu, vicdanlı, çağdaş, ulu önder Atatürk’ün ışığıyla dolu zamanlar diliyorum. Çocukluğumdan çocukluğunuza sonsuz saygı ve sevgilerimle" notunu düştü.

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