Cem Davran durdurma kararına tepkisiz kalamadı: Lütfen bu karanlık alana sanatı sokmayın

Yer aldığı filmler ve dizilerle kendisinden söz ettiren oyuncu Cem Davran, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Davran son olarak, Bartın'da meydana gelen maden kazası ardından Şehir Tiyatrolarının aldığı oyun durdurma kararına dair paylaşımda bulundu.

Tıpkı meslektaşı Rüştü Onur Atilla'da olduğu gibi yaşanan her felakette sanat organizasyonlarının durdurulmasına tepki gösteren Cem Davran bu yaklaşımın yanlış olduğuna dair inancını, "Acılı, üzüntülü günlerde derhal sanatsal etkinlikleri iptal etmek çok yanlış.

Anlıyorum, itinalı bir şekilde oluşturulan taraflar, birbirine sallamak için aportta bekliyor ama lütfen bu karanlık alana sanatı sokmayın" sözleriyle gösterdi.