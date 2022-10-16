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  • Cem Davran durdurma kararına tepkisiz kalamadı: Lütfen bu karanlık alana sanatı sokmayın

Cem Davran durdurma kararına tepkisiz kalamadı: Lütfen bu karanlık alana sanatı sokmayın

Bartın'da yaşanan maden kazası sonrası 41 kişi hayatını kaybederken, yaşanan acıyla birlikte iptal ve erteleme haberleri de ardı ardına geldi. Şehir Tiyatrolarının aldığı oyun durdurma kararı sonrası oyuncu Cem Davran'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 01:32
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Cem Davran Bartındaki maden kazası ardından Şehir Tiyatrolarının oyunları durdurmasına tepki gösterdi

Cem Davran durdurma kararına tepkisiz kalamadı: Lütfen bu karanlık alana sanatı sokmayın
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Yer aldığı filmler ve dizilerle kendisinden söz ettiren oyuncu Cem Davran, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Davran son olarak, Bartın'da meydana gelen maden kazası ardından Şehir Tiyatrolarının aldığı oyun durdurma kararına dair paylaşımda bulundu.

Tıpkı meslektaşı Rüştü Onur Atilla'da olduğu gibi yaşanan her felakette sanat organizasyonlarının durdurulmasına tepki gösteren Cem Davran bu yaklaşımın yanlış olduğuna dair inancını, "Acılı, üzüntülü günlerde derhal sanatsal etkinlikleri iptal etmek çok yanlış.

Anlıyorum, itinalı bir şekilde oluşturulan taraflar, birbirine sallamak için aportta bekliyor ama lütfen bu karanlık alana sanatı sokmayın" sözleriyle gösterdi.

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