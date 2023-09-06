Cem Karaca'nın filminde Emel Sayın'ı canlandıracak isim belli oldu

Anadolu rock müziğinin unutulmaz ozanı Cem Karaca’nın hayatını anlatacak olan filmde Emel Sayın'ı canlandıracak isim belli oldu.

Cem Karaca'nın filminde Emel Sayın'ı canlandıracak isim belli oldu

Cem Karaca'nın hayatını anlatacak filmde başrol oynamaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu, rolü için imaj tazelemesiyle gündeme gelmişti. Anadolu rock müziğinin kurucularından Cem Karaca'nın hayatını konu alacak filmin yönetmenliğini Yüksel Aksu üstleniyor.

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"Cem Karaca'nın Gözyaşları" adını taşıyan filme yeni bir isim dahil oldu.

Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın da danışmanlık yapacağı filmde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman kamera karşısına geçecek.

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Filmin senaryosuna son olarak Emel Sayın‘lı sahneler de eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu rolü oyuncu Melisa Döngel üstlenecek.
Cem Karaca'nın annesi ünlü tiyatrocu Toto Karaca’ya hayat verecek oyuncunun Yasemin Yalçın olacağı açıklanmıştı.

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"CEM KARACA BENİM KAHRAMANIM"

Film için uzun süredir şans dersi alan ve bıyıklarını uzatan Hacıoğlu rolüyle ilgili “Cem Karaca benim için çok şey ifade ediyor. Yıllardır hayatımın her alanında yanımda gibi… Çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım… Şarkılarıyla tüm duygularıma eşlik eden muazzam bir ses” diyen İsmail Hacıoğlu; “Aynı mahallede doğdum Cem Baba’yla… Her an kendisi veya sesi karşıma çıkacaktı sanki büyüdüğüm sokaklarda… Çok erken yaşta dinlemeye başladım Cem Baba’yı… O yüzden çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım, bütün hayatım… Benim için çok şey ifade ediyor. Cem Karaca benim kahramanım” ifadelerini kullanmıştı.


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