Cem Küçük: Sığınmacılar olmasa ekonomi batar. Gençlerin geleceğini düşünmeyen yandaştan şok sözler

Editör:Osmancan Erok

İktidarın olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası, Türkiye’yi yabancılar için durak merkezi haline getirdi. Sınır güvenliğinin olmaması kaçak yollardan girişi daha cazip hale getirirken, özellikle Suriye sınırından paylaşılan görüntüler durumun ne hale geldiğini ortaya çıkardı.

Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu ‘Nedir Ne Değildir’ programına konuk olan ve AKP iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Cem Küçük'ün canlı yayında sarf ettiği sözler olay oldu.

Programın bir diğer konuğu olan Faruk Aksoy, Türkiye'deki sığınmacıların işsizlikte büyük bir sorun yarattığını belirtince Cem Küçük Aksoy'a tepki gösterdi.

Ekonominin göçmenler sayesinde ayakta olduğunu savunan Küçük, "Göçmenler olmasa ekonomi batar" dedi.

“SIĞINMACILAR OLMASA EKONOMİ BATAR”

"Türkiye'nin sığınmacı sorunu tüm bu ekonomik sorunlara olumsuz tesir etti mi? Etti!" diyen Faruk Aksoy'a Cem Küçük'ün yanıtı ise "Hayır etmedi. Onlar olmasa ekonomi batar, onlar olmasa iş yerleri batar" diyerek yanıt verdi.

Aksoy Türk vatandaşlarının iş bulmakta zorlandığını dile getirirken Küçük, Türklerin bu işlerde çalışmadığını iddia etti.

O anlar sosyal medyada olay olurken büyük tepki topladı.

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