8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP'li Mehmet Metiner'in 'darbe' sözleri seçime giderken yeniden gündeme geldi: Bir diktatörlük inşa etmemiz gerekiyordu

AKP'li Mehmet Metiner'in 'darbe' sözleri seçime giderken yeniden gündeme geldi: Bir diktatörlük inşa etmemiz gerekiyordu

AKP'li Mehmet Metiner'in katıldığı bir tartışma programında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yaptığı açıklamaları seçim öncesinde yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 20:32
Takip Et

AKP'li Mehmet Metiner'in 'darbe' sözleri yeniden gündem oldu

AKP'li Mehmet Metiner'in 'darbe' sözleri seçime giderken yeniden gündeme geldi: Bir diktatörlük inşa etmemiz gerekiyordu
+
Aa
-

14 Mayıs seçimlerine doğru süre azalırken AKP'li Mehmet Metiner'in yıllar önce yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Mehmet Metiner , 15 Temmuz darbe girişiminden iki yıl sonra katıldığı bir televizyon programında şoke eden açıklamalar yapmıştı. Söz konusu darbe girişimiyle ilgili olarak konuşan Metiner, "Bu darbeyi biz kendi kendimize yaptık! Çünkü diktatörlük inşa etmemiz gerekiyordu, demokrasiyi askıya almamız gerekiyordu! Bu işi biz yaptık-yaptırdık yani!" sözlerini kullanmış ve uzun bir süre gündemde kalmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
2
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
3
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
4
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
5
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
6
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
7
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Yağmur Ergün şampiyon oldu. Rekor kırdı
﻿Yağmur Ergün şampiyon oldu. Rekor kırdı
﻿Yağmur Ergün şampiyon oldu. Rekor kırdı
﻿Denizli'de kumar operasyonu. 4 kişi gözaltına alındı
﻿Denizli'de kumar operasyonu. 4 kişi gözaltına alındı
﻿Denizli'de kumar operasyonu. 4 kişi gözaltına alındı
﻿Trabzonspor'un Kasımpaşa 11'i belli oldu
﻿Trabzonspor'un Kasımpaşa 11'i belli oldu
﻿Trabzonspor'un Kasımpaşa 11'i belli oldu
﻿Jesus fırtına gibi esti
﻿Jesus fırtına gibi esti
﻿Jesus fırtına gibi esti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.