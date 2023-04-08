AKP'li Mehmet Metiner'in 'darbe' sözleri seçime giderken yeniden gündeme geldi: Bir diktatörlük inşa etmemiz gerekiyordu

14 Mayıs seçimlerine doğru süre azalırken AKP'li Mehmet Metiner'in yıllar önce yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Mehmet Metiner , 15 Temmuz darbe girişiminden iki yıl sonra katıldığı bir televizyon programında şoke eden açıklamalar yapmıştı. Söz konusu darbe girişimiyle ilgili olarak konuşan Metiner, "Bu darbeyi biz kendi kendimize yaptık! Çünkü diktatörlük inşa etmemiz gerekiyordu, demokrasiyi askıya almamız gerekiyordu! Bu işi biz yaptık-yaptırdık yani!" sözlerini kullanmış ve uzun bir süre gündemde kalmıştı.