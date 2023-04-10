AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''

AKP'de 3 dönem milletvekilliği yapan Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Metiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden, milletvekili listelerinin açıklanmasının ardından tartışma yaratacak bir çıkışta bulundu.

'SİYASET BÖYLE BİR ŞEY İŞTE'

Metiner paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Siyasetin ironisine bakın. Düne kadar ekranlarda kendilerine karşı Reis’i ve AK Parti’yi cansiperane savunduğumuz kişiler bugün AK Parti listelerinde seçilebilir sıralarda. Siyaset böyle bir şey işte!"