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Tarkan 50 yaşında. İlk kutlama Cem Yılmaz'dan geldi

Cem Yılmaz, dün 50 yaşına giren Tarkan'ın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Yılmaz "Bir derdini söylemedin, birimize yük olmadın hep ferahlık mutluluk moral verdin" ifadelerini kullandı. 

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 09:27
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Megastar Tarkan 50 yaşına girdi! Tarkan'ı ilk kutlayan Cem Yılmaz oldu

Tarkan 50 yaşında. İlk kutlama Cem Yılmaz'dan geldi
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Megastar Tarkan, dün 50. yaşına bastı. Tarkan’ın doğum gününü ilk kutlayanlar arasında Cem Yılmaz da yer aldı. Yılmaz, Instagram'dan Tarkan'la çekilen bir fotoğraflarını paylaşarak doğum gününü kutladı.

Cem Yılmaz paylaşımında, "Nice yıllar kral. Yarım asırlık ömründe bize hep cömert davrandın bizimle hep güzellikleri paylaştın, bir derdini söylemedin, birimize yük olmadın hep ferahlık mutluluk moral verdin. Sen çok yaşa" ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLU ETTİNİZ BENİ"

Tarkan da Instagram hesabından bir video paylaşarak doğum günü mesajları için teşekkür etti. Tarkan, "O güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Ne güzel doğum günü mesajları onlar öyle. Ne güzel dilekler, çok mutlu ettiniz beni. Ben de sizi çok seviyorum" dedi.

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