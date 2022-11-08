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Cemal Can Canseven'den samimi itiraf. "Survivor sonrası psikolojik destek aldım"

Cemal Can Canseven, hakkında merak edilenleri NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında anlattı. Canseven, "Yarışma sonrası adadan ayrıldığımda milyonların beni takip ettiğini gördüm. İlk önce kendi psikolojimi doğru yönetmem gerektiği için psikolojik destek aldım" dedi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 13:10
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Cemal Can Canseven'den Survivor itirafı

Cemal Can Canseven'den samimi itiraf. ''Survivor sonrası psikolojik destek aldım''
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Survivor ile tanınıp sevilen Cemal Can, NTV ekranlarında yayınlanan Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. 

Ceyda Düvenci, "Kendini ve çevreyi bu kadar sevmen aileden mi geliyor?" diye sordu. Canseven, "Ailemin de etkisi var. Bu kadar benimseyebilmem yarışmaya gitmekle birlikte oldu. Adada günlük rutinlerin yok, ilk insan gibi doğalsın ve özünle karşılaşıyorsun. Yarışmadan önceki Cemal Can ile yarışmadan sonraki Cemal Can arasında çok fark var. On yaş daha bilinçlendim" diyerek yanıtladı.

Canseven, "İzmir’den İstanbul’a geliş hikayesi hakkında "İstanbul’a ünlü olmak için geldim. Çocukluk dönemimde biraz kiloluydum ama herkes yüzün ne kadar güzel derdi. Ben de zayıflarsam model veya manken olurum düşüncesi ile İstanbul’a geldim" diye konuştu.

Oyunculuk hakkında da konuşan Canseven, "Büyük konuşmak istemiyorum ama olabilir. Hayatın set ve uykudan ibaret olması beni zorluyor. Çok inandığım bir iş gelirse yapmak isterim. Mesela Joker karakterini oynamak çok istiyorum” dedi.

“Seni takip eden ve seni beğenen insanlara bu noktaya nasıl geldiğini anlatmak ister misin?” sorusu karşısında ise Canseven şöyle konuştu: “İstanbul’da reklamcılık okumaya başladım. Müzik dinlemeyi ve dans etmeyi sevdiğim için belirli bir süre sonra okulu dondurup DJ olmak için kursa gittim. Kurstan sonra klüplerde DJ olarak çalışmaya başladım. Yakın arkadaşım olan Danla (Bilic) o dönemde birlikte video çekmek için beni ikna etti. Videoyu çektik, ertesi gün yayınlandı ve olumlu dönüşler aldım."

"Çocukluğumdan beri hayalim yarışmaya katılıp adaya gitmekti. 2016’dan 2020’ye kadar başvuru yaptım. 2020’de on görüşme sonrasında yarışmaya katıldım. Yarışma sonrası adadan ayrıldığımda milyonların beni takip ettiğini gördüm. İlk önce kendi psikolojimi doğru yönetmem gerektiği için psikolojik destek aldım. İnanılmaz bir etkileşim dönemindeyken güzel işler ile içerik üretimine devam ettim.”
 

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