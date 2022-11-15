15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Survivor'un eski yarışmacıları hakkında flaş iddia

Survivor'un eski yarışmacıları hakkında flaş iddia

Survivor All-Star’da öne çıkan isimlerden Adem Kılıççı ve eski yarışmacılardan Ayşe Yüksel'in Survivor Panorama sunucusu olacağı öne sürüldü.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 17:46
Takip Et

Survivor'un eski yarışmacıları Adem Kılıççı ve Ayşe Yüksel Survivor Panorama sunucusu mu oluyor

Survivor'un eski yarışmacıları hakkında flaş iddia
+
Aa
-

Acun Ilıcalı, Survivor 2023 için “Survivor’da bu sene aklın da ön planda olduğu bir döneme geçiyoruz. Biraz Özge Ulusoy, Pascal Nouma dönemini özledim, o Survivor’ın tadını vermek istiyorum.

Hem aklı olup hem de belli bir becerisi olan Survivor canlandırıyoruz kafamızda” sözleriyle yeni Survivor ile ilgili ipucu vermişti. 

Bu gelişme sonrası Survivor Panorama'nın yorumcularının kim olacağı da merak konusu olmuştu.

SÜRPRİZ İKİLİ

İddiaya göre; Survivor Panorama sunucuları Adem Kılıççı ve Ayşe Yüksel olacak.
Ünlü ikiliden bu iddiaya ne yanıt geleceği merak konusu oldu.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
1
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
2
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
3
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
4
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
5
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
6
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿İYİ Partili Bahadır Erdem'den iktidara zor soru: Biz “Hudut Namustur” diye bas bas bağırırken...
7
﻿İYİ Partili Bahadır Erdem'den iktidara zor soru: Biz “Hudut Namustur” diye bas bas bağırırken...
﻿İYİ Partili Bahadır Erdem'den iktidara zor soru: Biz “Hudut Namustur” diye bas bas bağırırken...
﻿Bağdat Caddesi'nde skuter denetimi
﻿Bağdat Caddesi'nde skuter denetimi
﻿Bağdat Caddesi'nde skuter denetimi
﻿Muğla'da ormanlık alanda cesedi bulunan kadının kocası gözaltına alındı
﻿Muğla'da ormanlık alanda cesedi bulunan kadının kocası gözaltına alındı
﻿Muğla'da ormanlık alanda cesedi bulunan kadının kocası gözaltına alındı
﻿Galatasaray'ın da listesindeki İlkay Gündoğan'dan flaş transfer açıklaması
﻿Galatasaray'ın da listesindeki İlkay Gündoğan'dan flaş transfer açıklaması
﻿Galatasaray'ın da listesindeki İlkay Gündoğan'dan flaş transfer açıklaması
﻿Borsa günü rekorlarla tamamladı
﻿Borsa günü rekorlarla tamamladı
﻿Borsa günü rekorlarla tamamladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.