Cemal Enginyurt da tepki gösterdi: Can Atalay’ı hemen serbest bırakın

Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TİP’ten milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay’ın serbest bırakılmasını istedi.

Cemal Enginyurt da tepki gösterdi: Can Atalay’ı hemen serbest bırakın

Editör: Özge Ceren Çimen

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Can Atalay’ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay'ın, mazbatasını almasına rağmen tutukluluk halinin devam etmesine tepki gösteren Enginyurt, “Can Atalay’ı tanımam. Fikirlerimiz uyuşmaz. Lakin Milletvekili seçilmiş birisi neden hala serbest bırakılmaz. Bırakmayacaktıysanız, neden seçime girmesine izin verdiniz? Seçime girdi ve seçildi. Öyleyse hemen Can Atalay’ı serbest bırakınız. #CanAtalay TBMM de yemin etmeli.” İfadelerini kullandı.

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