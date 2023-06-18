Sokak röportajında akıl almaz diyalog: Her geçen gün daha kötüye gidiyoruz ama umudumuz Erdoğan

Editör: Ersoy Özdem

Sığır yetiştiricisi bir çiftçinin röportajı gündem oldu.

Bir sokak röportajında üreticinin durumunu soran spikere, ’’Berbat; yemin çuvalı 400, saman 3500 masraflar ağır, hayvanın maliyeti ağır, çiftçi batmış durumda‘’ cevaplarını verdi.

‘’Geçen yıl nasıldı, evvelki yıl nasıldı, bir evvelki yıl nasıldı?’’ diye art arda sorular yönelten spikere her defasında ‘’daha iyiydi’’ cevaplarını verdikten sonra spiker ‘’Ne oluyor böyle’’ diye soru yöneltti.

Çiftçi kötüye gidiyoruz diye cevap verdi.

‘’ERDOĞAN’I TERCİH ETTİM’’

Spikerin bu soru ve cevaplar üzerine ‘’kimi tercih ettiniz?’’ sorusuna ise çiftçi Erdoğan diye cevap verdi. Daha sonrasında ise cevaplarına umudunun sadece Erdoğan olduğunu belirten çiftçiye ‘’kazanabiliyor musunuz?’’ sorusu yöneltildi.

Kazanmasalar da başka seçeneklerinin olmadıklarını belirten çiftçiye, ‘’Bir sonraki sene daha kötü olursa’’ diye art arda sorulduktan sonra her defasında tekrar deneyeceklerini belirten çiftçi en sonunda yine Erdoğan’a oy vereceğini belirtti.

Röportaj kısa sürede gündem olurken videoya eleştirel ve sitem dolu yorumlar yağdı.