İşçilerden Cengiz Holding önünde eylem

İşçiler bugün saat 12.00’de İstanbul’da Cengiz Holding önünde, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun katılımıyla eylem yaptı.



Birleşik Metal-İş’ten yapılan açıklamada, “Yasal, anayasal ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarını kullanan SATERA işçileri mücadelesini büyütüyor. İşyerinin ortaklarından olan Cengiz Holding önüne taşıyoruz. Cengiz ve Kolin işverenlerini bir kez daha uyarıyoruz” denildi.



Süreç, İstanbul Havalimanı'nın yanındaki SATERA Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde çalışan işçilerin Birleşik Metal-İş’e üye olmasıyla başlamıştı.



8 MART'TA BAŞLADI

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, işçilerin neredeyse tamamının Birleşik Metal-İş’e üye olmasının ardından yasanın aradığı çoğunluğu sağlayan sendika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yetki başvurusunda bulundu. Bakanlık, yapılan başvuruyla ilgili incelemeyi tamamladı ve sendikanın işyerinde yetkili olduğunu tescil etti.



Yetki tespitinin sendikaya ve işverenliğe ulaşmasının ardından işyeri yönetiminin ilk icraatının ise, 8 sendika üyesi işçiyi işten çıkarmak olduğu belirtildi.

8 Mart’ta fabrika önünde başlayan direniş, bugün Cengiz Holding’in önüne taşınmış oldu.