23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cengiz ve Kolin'in elektrik şirketi 50 TL'nin peşinde. Vatandaşa 50 TL'yi ödememek için dava açtılar

Cengiz ve Kolin'in elektrik şirketi 50 TL'nin peşinde. Vatandaşa 50 TL'yi ödememek için dava açtılar

Isparta’da günlerce süren elektrik kesintisi davasını kazanan vatandaş 50 TL aldı. Cengiz Holding ve Kolin İnşaat'a ait elektrik dağıtım şirketi ise tüketiciye karşı dava açtı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 08:52
Takip Et

Cengiz ve Kolin'in elektrik şirketi 50 TL'yi ödememek için dava açtı

Cengiz ve Kolin'in elektrik şirketi 50 TL'nin peşinde. Vatandaşa 50 TL'yi ödememek için dava açtılar
+
Aa
-

Isparta’da geçen yıl şubat ve mart aylarında günlerce süren ve halkı karanlık ile soğuğa teslim eden elektrik kesintilerinin ardından Cengiz Holding ve Kolin İnşaat'a ait elektrik dağıtım şirketi Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AEDAŞ) gerekli yatırımları yapmadığı için eleştirildi.

Birgün’den Berkay Sağol’un haberine göre, şirketin şimdi de 50 TL uzun süreli kesinti tazminatı ödememek için dava açtığı ortaya çıktı.

50 TL DAVASI

Isparta’da günlerce süren elektrik kesintilerinin ardından kentte yaşayan Süleyman Kırkıcı, Isparta İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na başvurdu. Kırkıcı başvurusunda, soğuk havada ailesiyle beraber kombiden yararlanamadığını ve olumsuz etkilenen sağlık durumu için 250 TL manevi tazminat ödenmesini istedi. Ayrıca uzun süreli elektrik kesintisinin süresinin ilgili yönetmeliğe göre hesaplanarak tarafına ödenmesini ve arızalanan bulaşık makinesinin tamiri için ödediği 1900 TL’nin kendisine ödenmesini talep etti.



Tüketici Hakem Heyeti ise başvuruyu kısmen kabul ederek 48 saatlik eşik sürenin aşıldığını ve uzun süreli kesinti tazminatı olarak tüketiciye 50 TL ödenmesine karar verdi. Öte yandan EPDK tüketici portalı üzerinden müvekkile ulaşan davacı şirketin bulaşık makinesi tamiri için talep edilen ücreti ödediği öğrenildi.

CENGİZ HOLDİNG VE KOLİN İNŞAAT İSE 50 TL’NİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Elektrik dağıtım şirketi ise konuyu yargıya taşıyarak tazminat talep eden Süleyman Kırkıcı’ya dava açtı. Şirket tarafından Isparta Tüketici Mahkemesi’ne gönderilen dava dilekçesinde ödenmesine karar verilen 50 TL’ye itiraz etti. Dilekçede, 2022 yılının Şubat ayında söz konusu taşınmazda uzun süreli kesinti tazminatına sebebiyet verecek bir durum olmadığı ve kesintinin 10 saati aşmadığı iddia edildi.

Dilekçede ayrıca, hakem heyetinin hiç bir inceleme yapmaksızın sadece başvurucunun beyanına dayanarak uzun süreli kesinti tazminatının kabulüne karar verdiği ifade edildi ve uzun süreli kesinti tazminatının oluşmadığı, bu durumun müvekkil şirket tarafından sunulan delillerle de açıkça görüldüğü belirtildi. Şirketin gönderdiği dava dilekçesi kabul edilirken, Isparta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından açılan dava 23 Mart’ta görülecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
1
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
2
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
3
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
4
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
5
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
6
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
7
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Mbappe'nin kaptan olmasının ardından Fransa'da kriz çıktı
﻿Mbappe'nin kaptan olmasının ardından Fransa'da kriz çıktı
﻿Mbappe'nin kaptan olmasının ardından Fransa'da kriz çıktı
﻿Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı
﻿Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı
﻿Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı
﻿Şeffaf tasarımlı Nothing Ear 2'nin tanıtımı gerçekleşti
﻿Şeffaf tasarımlı Nothing Ear 2'nin tanıtımı gerçekleşti
﻿Şeffaf tasarımlı Nothing Ear 2'nin tanıtımı gerçekleşti
﻿Nuri Şahin'le ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı
﻿Nuri Şahin'le ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı
﻿Nuri Şahin'le ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.