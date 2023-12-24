Cennet hurması zayıflatır mı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Filiz Kıral
Cennet hurması zayıflatır mı
Cennet hurması, mucizevi bir meyve olarak bilinir. Peki, zayıflamaya yararı var mı? Diyetisyen Oya Neva Demirkol detayları anlattı...

TAM BİR LİF DEPOSU

Lifli yiyecekler bağırsaklar çalıştırır ve metabolizmayı güçlendirir. Tokluk hissinin uzun sürmesine yardımcı olur.

YAĞLARI ERİTİR Mİ?

Hebrew Üniversitesi araştırmacıları bir deney yaptı. Kolesterolden düşük ve yüksek beslenen iki fare grubu inceleme altına alındı. Gruplardan biri aynı zamanda Cennet hurmasıyla beslendi. Kan yağının yükselmesi beklenirken hurma ile beslenen fareler zayıfladı.

NE ZAMAN TÜKETİLMELİ

Demirkol, Cennet hurmasının zayıflamaya nasıl etki ettiğini açıkladı. Meyvenin kilo vermek isteyenler tarafından rahatlıkla tüketilebileceğine dikkat çekti ve şunları söyledi:
“Cennet hurmasının 1 tanesi 57 kalori. Protein açısından zengin. 1 kase yoğurdun içine cennet hurması, tarçın ve yulaf ekleyerek hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de tok kalıp zayıflayabilir”

C VİTAMİNİ ZAYIFLATIR

Cennet hurması günlük C vitamini ihtiyacının %10’u karşılıyor. C vitamini yağ yakımını tetikleyen bir vitamin. Araştırmalarda kilo sorunu yaşayan kişilerin çoğunluğunda C vitamini eksikliği görüldü. 100 gram Trabzon hurmasında 66 mg C vitamini var. Yani bir tane portakal gibi düşünülebilir.

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