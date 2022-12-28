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Cennet hurmasının mucize faydası. Kan tahlilinde direkt çıkıyor

Faydaları saymakla bitmeyen cennet meyvesinin dikkat çeken bir faydası daha ortaya çıktı. Cennet meyvesinin vücutta yorgunluk ve halsizliğe neden olan kana karışan iltihabı yok etmesi dikkat çekti. Bunun ise kan tahlilinde direkt olarak çıktığının bildirilmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 11:50
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Cennet hurmasının kimsenin bilmediği mucize faydası ortaya çıktı. Kanda iltihap bırakmıyor. Kan tahlilinde direkt çıkıyor

Cennet hurmasının mucize faydası. Kan tahlilinde direkt çıkıyor
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Birçok insanın sevdiği meyve olan cennet hurmasının hiç bilinmeyen faydası ortaya çıktı. Kan tahlilinde direkt olarak anlaşıldığının belirtilmesi dikkat çekti. Trabzon hurması da denilen cennet meyvesi adeta şifa deposu olduğu biliniyor.

İŞTE CENNET HURMASININ FAYDALARI...

-Kanda iltihap bırakmıyor

Kana karışan iltihap vücutta yorgunluk ve halsizliğe neden olduğu bildirildi. Genelde bu gibi durumlar antibiyotik kullanılır ancak zamanla bu ilaçlar vücutta kalıcı hasarlara neden olur. Bunun yerine cennet hurması tüketin. Bu meyve sayesinde vücudunuzdaki iltihaptan tamamen kurtulacaksınız.

-Cildi yeniliyor 

Cennet hurması A vitamini, beta-karoten, lutein, likopen ve kriptoksantin içerir. Bunlar da oksidatif stresi azaltırken kırışıklıkların ve yaşlanmayla gelen cilt lekelerinin gecikmesine yardımcı olduğu vurgulandı.

-Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

C vitamini deposu cennet hurması, beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırarak bağışıklığı güçlendirmede destekçi olduğu bildirildi. 1 cennet hurması, gündelik C vitamini ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Beyaz kan hücreleri, viral, bakteriyel ve diğer toksinlere karşı vücudu savunucu rol oynar. Vücutta görülen inflamasyon virüsler ve hastalıklara karşı doğal bir savunmadır.

-Göz sağlığını koruyor 

A vitamini göz sağlığı için önemli bir vitamindir. A vitamini kornea ve gözlerin beyin ile bağlantılarını korur.

-Sindirim sistemini çalıştırıyor

Cennet hurması B6 vitamini içerir. B6 vitamini proteinlerin, yağların ve karbonhidratların parçalanmasına yardımcı olurken enerji seviyelerini dengelediği bildirildi. Gaz, şişkinlik ve kabızlık şikâyetleriniz için faydalı olabilir.

-Kalp hastalarına karşı etkili 

Yüksek tansiyon, inflamasyon ve yüksek kolesterole karşı koyar. Havuçta da bulunan beta-karoten içeriği ile hurmanın kalp krizi riskini düşürdüğünü belirten çalışmalar vardır. Kanda bulunan kötü kolesterol (LDL) seviyelerinin düşürülmesinde etkili olan antioksidanlar, bu sayede kanın vücutta daha sağlıklı pompalanmasına destek olurlar. Akciğer ve beynin gerekli bölgelerine kan akışını sağlamaya yardımcıdırlar.

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