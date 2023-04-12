Eczacıbaşı finale çıktı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali sahne alacak

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola Novara ile karşı karşıya geldi. İlk maçta 3-2 mağlup olan Eczacıbaşı, nefesleri kesen heyecan dolu rövanş maçında rakibine set vermedi ve maçı 3-0 kazanarak finale yükseldi.

TURNUVA'DA BİR İLK

Bu sonuçla birlikte adını finale yazdıran Eczacıbaşı finalde Fenerbahçe-VakıfBank eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 1960 yılından itibaren düzenlenen dev organizasyonda bir ilk de yaşanmış olacak ve finalde iki Türk takımı mücadele edecek.