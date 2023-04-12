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Eczacıbaşı finale çıktı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali sahne alacak

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola Novara'yı mağlup etti ve finale yükseldi. Eczacıbaşı finalde Fenerbahçe-VakıfBank eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 20:40
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CEV'de Eczacıbaşı finalde

Eczacıbaşı finale çıktı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali sahne alacak
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CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola Novara ile karşı karşıya geldi. İlk maçta 3-2 mağlup olan Eczacıbaşı, nefesleri kesen heyecan dolu rövanş maçında rakibine set vermedi ve maçı 3-0 kazanarak finale yükseldi.

TURNUVA'DA BİR İLK
Bu sonuçla birlikte adını finale yazdıran Eczacıbaşı finalde Fenerbahçe-VakıfBank eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 1960 yılından itibaren düzenlenen dev organizasyonda bir ilk de yaşanmış olacak ve finalde iki Türk takımı mücadele edecek.

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