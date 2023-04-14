Fenerbahçe Galatasaray'la uğraşırken Sevilla bakın ne yaptı

Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde safdışı bırakan Sevilla

Old Trafford'da Manchester City deplasmanındaydı..

Maçı izlerken;

"Biz bu Sevilla'yı nasıl eleyemedik?" diye geçirdim içimden..

Zira o dönemki Teknik Direktörleri Jorge Sampaoli'yi kovup;

Jose Luis Mendilibar'ı Teknik Direktörlüğe getirmişlerdi..

Bizim maçta Marko Dmitrovic kaledeydi..

Bu maçta ise Yassine Bounou oynuyordu..

Fenerbahçeli futbolcular Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'i yere yatıramamışlardı..

Manchester Unitedlı futbolcular Faslı kaleci Yassine Bounou'yu bol bol yere yatırdı...

Pusulası bozuk Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Ve "Yoğurt İşlerinden Sorumlu Yönetici" Selahattin Baki;

Galatasaray'la uğraşıp dururken

Elin Endülüs'ü Avrupa'da sana tokadı attı gitti.

Biz kaleye gidemedik;

Manchester United 2 derinlemesine pasta aynı golü attılar..

14'de Bruno Fernandes'in derinlemesine pasında topla buluşan Marcel Sabitzer;

Eski Galatasaraylı Marcao Teixeira'nın ağır kalmasından faydalanıp çaktı;

Kaleci Yassine Bounou sadece baktı;

Old Trafford tribünleri ayağa kalktı..

21'deyse Sevilla'nın Galatasaraylı Victor Nelsson'un yerine transfer ettiği Tanguy Nianzou;

Orta sahada topu Anthony Martial'e kaptırdı;

Anthony Martial'in yine derinlemesine attığı pasta

Yine Marcao Teixeira'dan kurtulan Avusturyalı süperstar Marcel Sabitzer;

Kendisinin ve Manchester United'ın 2'nci golünü

Yassine Bounou'nun koruduğu Sevilla kalesine gönderiyor;

Old Trafford tribünleri 2-0'ın coşkusuyla sevinç çığlıkları atıyordu...

Kırmızı Şeytanlar ilk yarıda;

Antony dos Santos; Bruno Fernandes

Ve Carlos Henrique Casemiro ile kaçırdı;

Sevilla kalecisi Yassine Bounou adeta devleşti..

İspanyollar ise ilk yarının sonunda

Ivan Rakitic'in köşe vuruşunda

Gerilerden gelen stoper Tanguy Nianzou'nun kafa vuruşuyla sonuç almak istedi

Manchester United'ın İspanyol file bekçisi David de Gea "DUR" dedi..

Manchester United'da Bruno Fernandes;

Sevilla'daysa Gonzalo Montiel

İlk yarıda hakem Felix Zwayer'den gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler...

İkinci yarıda Manchester United oyuna stoper Raphael Varane'ın yerine;

Bir diğer stoper Harry Maguire'ı alırken;

Sevilla Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar ise;

Hücum hattını zenginleştirmek adına

Yılların tecrübesi Jesus Navas'ı

Oliver Torres'in yerine sahaya sürdü..

47'de Manchester United'da Antony dos Santos

Ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla çaktı

Meşin yuvarlak az farkla auta gitti..

57'de Manchester United'dan Bruno Fernandes

Sol taraftan orta şut karışımı bir vuruş yaptı;

Kaleci Yassine Bounou kurtardı...

60'da Antony dos Santos;

Yine sağ çaprazdan;

Yine sol ayağıyla;

Marcao Teixeira'yı çalımlayıp çaktı;

Kaleci Yassine Bounou'yu geçen meşin yuvarlak üst direkten dönerken;

Old Trafford tribünlerinin kalp atışları hızlandı...

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag bu pozisyondan sonra

Beşiktaş'a golle veda eden vatandaşı Wout Weghorst'u Anthony Martial'in;

Christian Eriksen'i Jadon Sancho'nun

Ve Anthony Elenga'yı Bruno Fernandes'in yerine sahaya sürdü..

Wout Weghorst'un oyuna girer girmez Sevilla kalecisi Yassine Bounou'ya presi;

Eski Beşiktaş günlerini hatırlattı..

Sevilla Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar ise

Erik Lamela'nın yerine

Bence ilk 11'de olması gereken golcü Youssef El-Nesyri'yi sahaya sürdü..

Jose Luis Mendlibar 70'deyse

Stoper Tanguy Nianzou'yu kenara alıp;

Gonzalo Montiel ve Jesus Navas sahadayken

Bir başka sağ kanat oyuncusu Suso Fernandez'i oyuna atınca

Zaten kısır bir futbol oynayan Sevilla;

İyice üretememeye başladı..

Oysa orta sahaya Joan Jordan'ı;

Sol kanada da Bryan Gil'i alsa

Sevilla Manchester United'a kafa tutabilirdi...

Ancak Manchester United'ın sol beki Tyrell Malacia'nın hatasıyla

Bir anda skoru 2-1'e getirdiler..

Eski Galatasaraylı Fernando Reges'in sağ tarafa açtığı topta

Manchester Unitedlı Tyrell Malacia yanından geçen topa hamle yapamayınca

37'lik Jesus Navas ceza sahası içi hafif sağ çaprazından çaktı;

Önce Tyrell Malacia'ya ardından kaleci David de Gea'ya çarpan meşin yuvarlak

Yakın direk dibinden filelere gidince

Sevilla hiç beklemediği bir anda skoru 2-1 yaptı...

İspanyollar golden sonra Suso Fernandez

Ve Youssef El-Nesyri ile goller kaçırdı..

Manchester United kalecisi David de Gea kalesinde adeta duvar ördü..

Maç böyle bitecek sanılırken;

Sevilla atağında Lucas Ocampos sağ taraftan ortasını yaptı..

"Neden ilk 11'de başlamadı?" dediğimiz Youssef El-Nesyri;

Bir kez daha kafayı çaktı

İkinci yarının başında oyuna giren Manchester United stoperi Harry Maguire'nin kafasından seken top

Kaleci David de Gea'nın sağından filelere gidince

Sevilla şansının da yardımıyla 2-2'lik eşitliği yakaladı..

İspanyollar ummadığı bir anda yarı final şansını Sanchez Pisjuan'a taşırken;

Mancheser United'ın Hollandalı Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın

60'lı dakikalarda ardı ardına yaptığı 3 değişiklik çok konuşulacak..

Özellikle Bruno Fernandes'in çıkışı

Manchester'ı yaktı..

Jose Luis Mendilibar'ın Sevilla'sıyla

Büyük bir şansla maça ortak oldu..

Bakalım ikinci maçta neler yaşanacak?

Rövanşta görüşmek üzere...

Tansu Sarı