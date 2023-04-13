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Fenerbahçe'den TFF'ye mektup

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş’a hitaben bir mektup yazdı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 18:53
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F. Bahçe'den TFF'ye İlyas Çelik mektubu

Fenerbahçe'den TFF'ye mektup
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Sarı-lacivertli takımda Genel Sekteter Burak Kızılhan, kulübün resmi sitesinden yayınlanan mesajında PFDK'de görev yapan İlyas Çelik için tepki gösterdi.

Burak Çağlan Kızılhan'ın yazdığı mektup şu şekilde;

''Sayın Kadir Kardaş,
TFF Genel Sekreteri
 
Ülkemizde futbolu yöneten, tarafsız ve bağımsızlığı sorgulanmaması gereken Türkiye Futbol Federasyonu’nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nda görev alan İlyas Çelik adlı şahsın kulübümüz ile ilgili gündeme düşen geçmiş paylaşımlarını takip ettik.
 
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Üyesi olan bu şahsın, kulübümüz ile ilgili ekte de yer alan ilgili paylaşımları tarafsızlıktan tamamen uzak, itham, algı ve yalan içeren ifadelerden oluşmaktadır.
 
Kulübümüz hakkında mesnetsiz ithamları bulunan bu şahsın, TFF’nin en yetkin ve tarafsız olması gereken kurullarından, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nda  yer alıyor olması kabul edilemezdir.
 
Konu ile ilgili şahsınız nezdinde Türkiye Futbol Federasyonu’na iki soru soruyoruz:
 
1.    Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarının tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri ışığında bu kişinin bu görevde olması ilgili ilkeler ile bağdaşmakta mıdır?
2.    Bu şahıs, adil yaklaşımı sorgulanmaması gereken bu göreve, sahip olduğu taraflı duruş bilinerek mi getirilmiştir?

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu soruların cevaplarını ivedilikle beklediğimizi; bu şahıs hakkında atacağınız adımı takip ettiğimizi vurguluyoruz.
 
Burak Ç. Kızılhan
Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri''

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