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Gaziantep'te polis midibüsü otomobille çarpıştı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan polis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 çevik kuvvet polisi yaralandı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 21:05
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Çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs otomobille çarpıştı

Gaziantep'te polis midibüsü otomobille çarpıştı
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Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 SA 342 plakalı otomobille, Yavuzeli ilçesine göreve giden 27 UB 258 plakalı polis midibüsü çarpıştı.

Devrilen midibüsteki 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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