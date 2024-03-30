Ceyda Düvenci güzelliğinin sırrını açıkladı. Yeni aşkıyla gündemdeydi

Bülent Şakrak ile tek celsede boşandıktan sonra Güçlü Mete ile yeni bir aşka başlayan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz sene meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitirdi.

Yıllara meydan okuyan güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl başlayan 'Sakla Beni' dizisiyle televizyon ekranlarında yer aldı.

Ayrıca, NTV ekranlarında yayınlanan 'Bam Başka Sohbetler' programının da sunuculuğunu üstleniyor.

Fit görüntüsü ve güzelliğiyle de adından söz ettiren Düvenci, bu kez yaptığı estetik açıklamasıyla gündeme geldi.

İŞTE GÜZELLİĞİNİN SIRRI…

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Düvenci, “Ben şimdiye kadar bir şey yaptırmadım. Alnımda bir çizgi var, onu çok sertleştiği zaman bir şekilde müdahale ettiriyorum. Onun dışında kendime bir şey yaptırmadım” dedi.