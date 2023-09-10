Ceyda Düvenci eski eşinden kalan son izi de sildi

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinden üzen haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. 8 yıl önce nikah masasına oturan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti tek celsede Şakrak'ın talebiyle boşanmıştı. Düvenci boşanma sonrası bakın ne yaptı.

Ceyda Düvenci eski eşinden kalan son izi de sildi

Editör: Özlem KIRAL

Evliliklerindeki krizi atlatamayan ve terapinin de sonuç vermediği ilişki sonrası Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci ayrılık kararı alarak herkesi şaşırttı.

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Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından imalı paylaşımlarıyla dikkat çeken ikiliden Düvenci bir süre yakın dostlarıyla ve ailesiyle tatil yapmıştı.

Zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çeken Düvenci'nin son paylaşımında bir detay gözlerden kaçmadı.

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Ünlü oyuncu ve sunucu eski eşinin adının baş harfini koluna dövdürmüştü. Aşk bitince Düvenci o dövmeyi sildirmek yerine dönüştürmeye karar verdi ve 'B' harfi 'Believe' (İnanmak) oldu.

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