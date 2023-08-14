Ceyda Düvenci'nin babası kendisinden daha ünlü çıktı

46 yaşındaki Ceyda Düvenci 1995 yılında Palavra Aşklar adlı TV dizisindeki rolü ile oyunculuğa adım attı. 1997 yılında Star TV'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli seçildi.
Son dönemde boşanma haberleriyle çok konuşulan Ceyda Düvenci'nin özel hayatı merak edilir oldu. Ünlü oyuncunun babası meğer kendisinden daha ünlüymüş.
Ceyda Düvenci'nin babası İsmail Düvenci'dir. Ceyda Düvenci bir dönem babasıyla Umutsuz ev kadınları dizisinde beraber oynamış.
Baba İsmail Düvenci'nin rol aldığı yapımlar arasında Mahallenin Muhtarları, Kurtlar Vadisi, Yabancı Damat, Binbir Gece, Dudaktan Kalbe, Arka Sokaklar, Umutsuz Ev Kadınları ve Ezel bulunuyor.