Binbir Gece dizisinin iki yıldızı Bergüzar Korel ve Ceyda Düvenci 14 yıl sonra bir araya geldi

2006-2009 yılları arasında yayınlanan ve başrolünü Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci ile Tardu Flordun'un paylaştığı Binbir Gece dizisi izleyicileri ekrana kilitlemişti. Dizinin 2 başarılı kadın başrol oyuncusu yıllar sonra bir araya geldi.

"UZUN ZAMAN SONRA DOSTLARLA HARİKA BİR GECE"

Yıllar önce dizide rol alan Düvenci ve Korel dün akşam Kenan Doğulu'nun konserinde buluştu.

Gece boyunca aynı masada eğlenen ikili, yan yana çektirdiği fotoğrafı da Instagram hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Düvenci paylaşımında "Uzun zaman sonra dostlarla harika bir gece. Ne çok dost özlemişim. Dostlarım sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

İkilinin paylaşımında sonra yıllar önceki halleriyle yeni imajları karşılaştırıldı. İkilinin yıllara rağmen aynı kalmaları dikkat çekti.