Cezaevi yönetmeliğinin detayları belli oldu. Annesiyle kalan çocuklar için yeni düzenleme

Adalet Bakanı Bozdağ, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gazetecilerle bir araya gelmiş ve son günlerde çok tartışılan yargı başlıklarına ilişkin önemli açıklamalar yapmıştı. Bozdağ, burada yaptığı açıklamada cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüleri ilgilendiren yeni bir düzelmeme yaptıklarını duyurmuştu. Bakan Bozdağ'ın ipuçlarını verdiği yönetmeliğin detayları ortaya çıktı.

ELEKTRİK FATURASI MESKEN TARİFESİNE TABİ OLDU

Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre; Ceza infaz kurumlarında bulunan çocuk ve kadın hükümlülerin elektrik giderlerinin Devlet bütçesinden karşılanması ve kurumlarda barındırılan hükümlü ve tutukluların elektrik giderlerinin ticarethane abone grubu kapsamından çıkarılarak mesken aboneliğine dâhil edilmesi hususunda anılan Yönetmeliğin "Elektrikli eşyalar" başlıklı 9'uncu maddesinde değişikliğe gidiliyor.

Mevcut uygulamada hükümlü ve tutukluların aydınlatma, su ve ısınma giderleri Adalet Bakanlığı tarafından, bunların dışında kendi talepleri ile kullandıkları elektrikli eşyanın elektrik giderleri ise hükümlü ve tutuklular tarafından karşılamakta.

Öte yandan; Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca ceza infaz kurumları ticarethane abone grubu kapsamında yer almakta olup ticarethanelere uygulanan fiyat tarifesi üzerinden hükümlü ve tutuklular elektrik faturası ödemekte.

Yapılan düzenleme ile ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından mesken abonelikleri için belirlenen ücret tarifesinden faydalandırılmasına imkan sağlandı.

Ayrıca; ceza infaz kurumunca gerçekleştirilen elektrik tedarik ihalesi veya işlemi sonucunda belirlenen elektrik birim fiyatının EPDK'nın belirlediği mesken aboneliğinden daha düşük fiyatta olması halinde hükümlü ve tutuklular düşük olan birim fiyat üzerinden elektrik faturasını ödeyecekler.

Bunların yanında, ceza infaz kurumlarında hassas gruplar içeresinde yer alan çocuk ve kadın hükümlülere pozitif ayrımcılık yapılarak tüm elektrik giderlerinin ceza infaz kurumu bütçesinden karşılanacağı düzenleniyor.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN BULINDURABİLECEKLERİ GİYİM EŞYALARININ ARTIRILMASINDA DÜZENLEME YAPILDI

Hükümlü ve tutukluların ihtiyaçları doğrultusunda oda ve koğuşlarında bulundurabilecekleri giyim eşyalarının artırılmasına ilişkin düzenleme yapılıyor. Mevcut uygulamada hükümlü ve tutukluların yanlarında bulundurabilecekleri eşyalar cins ve miktar olarak tek tek sayılmak suretiyle sınırlandırılmış iken, yapılan düzenleme ile hem hükümlülerin bulundurabilecekleri eşyaların sayısı artırılmış hem de bu eşyaların tek tek sayılması uygulamasından vazgeçilerek beraberinde bulunduracakları eşyalar konusunda hükümlülerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine seçme imkânı tanınarak eşya konusunda esnek bir uygulamaya yasal zemin oluşturuldu. Böylece ceza infaz kurumlarında insan hakları standartlarının artırılması hedeflendi.

SAĞLIK HAKLARI GÜÇLENDİRİLDİ

Hükümlü ve tutukluların sağlık haklarına olumlu katkılar sağlamak amacıyla Yönetmeliğin "Sağlık" başlıklı 12'nci maddesinde düzenlemeye gidildi.

Yaşam ve sağlık haklarının korunması kapsamında ceza infaz kurumlarında özel ihtiyaçlara sahip hükümlü ve tutukluların ihtiyaçları doğrultusunda baston, ortopedik yatak ve boyunluk, solunum ve işitme cihazları gibi koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurulabileceği hekim raporuyla belgelendirilen medikal eşyaların bulundurulabileceği hususu düzenlenmiş olup bu kapsamda uygulamada yaşanabilecek sorunların giderilmesi amacıyla anılan maddede düzenlemeye gidildi. Böylece özgürlüğünden yoksun olmayan diğer bireyler gibi hükümlü ve tutukluların sağlık hakları güçlendirildi.

ÇOCUKLARIN MAMALARI DEVLETTEN

Ceza infaz kurumlarında annesinin yanında kalan çocukların tüm ihtiyaçlarının devlet bütçesinden karşılanmasına ilişkin Yönetmeliğin 15'inci maddesinde düzenlemeye gidildi. Ceza infaz kurumlarında annesinin yanında kalan çocuklar hassas gruplar arasında sayılmakta olup bu çocukların sağlık ve esenlikleri açısından ilave tedbirler alınması gerekmekte.

Bu amaçla yapılan düzenleme kapsamında, anılan maddeye yeni fıkra ihdas edilerek annesinin yanında kalan çocuklar ile çocuk ve emziren annelere ihtiyaç duydukları gıda maddeleri, biberon, süt pompası, mama sandalyesi gibi yeme içmede kullanılan araç ve gereçler ile çocuğun gelişimi için gerekli olan çocuk bezi, beşik ve gelişimine katkı sağlayacak olan oyuncaklar ve eğitim-öğretim malzemelerinin kurum bütçesinden tedarik edilerek ilgili hükümlü ve tutukluya verileceği düzenlenmiş olup çocuklar için koruyucu ve destekleyici tedbirler alındı.

NAKİL SIRASINDA EŞYA TAŞIMA GİDERLERİNİ DEVLET KARŞILAYACAK

Hükümlü ve tutukluların nakli sırasında eşyalarının taşıma giderlerinin Devlet bütçesinden karşılanması hususunda Yönetmeliğin 17 nci maddesi de düzenlendi. Yapılan düzenleme ile; hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarından kendi isteği ile nakli dışındaki diğer nakillerde yanında bulundurduğu eşyalarının 50 kilogramı geçmeyen miktarının nakil giderleri ile çocuk hükümlüler ve maddi durumunun yetersiz olduğu tespit edilen hükümlülerin eşya gönderim giderlerinin Devlet bütçesinden karşılanacağı belirtildi.

Ayrıca, hükümlü ve tutukluların hekim raporu doğrultusunda düzenli olarak kullanmak zorunda oldukları ilaçlara ilişkin yapılan düzenleme ile yaşam ve sağlık haklarının koruması hususunda gerekli tedbirler alındı. Öte yandan, anılan Yönetmeliğin 15'inci maddesinde sayılan evcil hayvanlarının tutuklu ve hükümlülerin yanlarında götürmelerine imkan sağlandı.