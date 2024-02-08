Cezaevinden izinli çıktı eski eşini katletti

"Kasten yaralama suçundan" yattığı cezaevinden izinli olarak çıkıp, boşandığı eşini av tüfeğiyle vurduktan sonra bıçaklıyarak, katletti.

Cinayet, Burdur Çavdır ilçesinde yaşandı. Çavdır'daki cezaevinden izinli olarak çıkan 45 yaşındaki T.Y, geçen yıl boşandığı eski eşi Özlem Şımarık'ın kaldığı otel odasına gelerek, av tüfeğiyle vurdu. Bununla da yetinmeyen zanlı eski eşini bıçaklayarak, katletti.

TARTIŞTILAR YANINDA GETİRDİĞİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

Zanlı eski eş T.Y ile maktul Özlem Şımarık arasında olay öncesi tartışma çıktı. Olay yerine hazırlıklı olarak av tüfeği ve bıçakla geldiği anlaşılan T.L, eski eşini önce av tüfeğiyle vurdu. Daha sonra Şımarık'ı bıçaklayan T.Y. olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamadı. İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.Hayatını kaybeden Özlem Şımarık'ın 2 çocuk annesi olduğu, T.Y'nin ise "kasten yaralama suçundan" bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.