7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • CHP'li Engin Altay: Genel Başkanımız hamburger yedi katil dedikleriyle kanka olmadı

CHP'li Engin Altay: Genel Başkanımız hamburger yedi katil dedikleriyle kanka olmadı

CHP'li Engin Altay Meclis'te AKP'lilere "Genel Başkanımız hamburger yedi, katil dedikleri ile kanka olmadı" diye söyledi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 17:10
Takip Et

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Genel Başkanımız hamburger yedi katil dedikleriyle kanka olmadı

CHP'li Engin Altay: Genel Başkanımız hamburger yedi katil dedikleriyle kanka olmadı
+
Aa
-

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinde hamburger yemesini eleştiren AKP Düzce Milletvekili Fahri Çakır’a, “Genel Başkan’ımız, hamburger yedi… Keşke siz de hamburger yeseniz de bu ayıpları işlemeseniz. ‘Katil’ dedikleri ile kanka olmadı. Hamburger yedi. 15 Temmuz’un finansörü şerefsizlerle iki elini tutarak sıkışmadı, yeniden dost olmadı. Bunda bir huy var; ‘Katil’ diyor, sonra kanka oluyor. ‘15 Temmuz’un finansörü’ diyor, sonra dost oluyor. ABD’ye icazete gidenler belli” diye yanıt verdi.

ANKA'da yer alan habere göre, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinde hamburger yemesini eleştiren AKP Düzce Milletvekili Fahri Çakır’a, “Genel Başkan’ımız, hamburger yedi… Keşke siz de hamburger yeseniz de bu ayıpları işlemeseniz. ‘Katil’ dedikleri ile kanka olmadı. Hamburger yedi. 15 Temmuz’un finansörü şerefsizlerle iki elini tutarak sıkışmadı, yeniden dost olmadı. Bunda bir huy var; ‘Katil’ diyor, sonra kanka oluyor. ‘15 Temmuz’un finansörü’ diyor, sonra dost oluyor. ABD’ye icazete gidenler belli” diye yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçeleri görüşülüyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ABD ziyareti üzerinden eleştiren AKP Düzce Milletvekili Fahri Çakır’a yanıt verdi. Altay, şunları söyledi:

“Genel Başkan’ımız, hamburger yedi. Afiyet olsun, helali hoş olsun. Kendi parası ile yedi. Ama Genel Başkan’ımız, mal varlığı ile tehdit edilmedi. Genel Başkan’ımız hamburger yedi, ama haram yemedi. Mesela 7 liralık elektrik kablo borusu için yandaş müteahhitte 2 bin lira ödemedi. Kara para aklayıcısı Sezgin Baran Korkmaz’ı bir operasyon ile yurt dışına yollamadı. Orta Doğu’nun en büyük uyuşturucu kaçakçısını cezaevinden çıkarıp yurt dışına salmadı. Türkiye’yi mülteci deposuna çevirmedi. Türkiye’yi uyuşturucu bataklığına çevirmedi. Türk insanını dünyanın ucuz işgücü de yapmadı. Türkiye’yi gri listeye sokmadı. Keşke siz de hamburger yeseniz de bu ayıpları işlemeseniz. ‘Katil’ dedikleri ile kanka olmadı. Hamburger yedi. 15 Temmuz’un finansörü şerefsizlerle iki elini tutarak sıkışmadı, yeniden dost olmadı. Bunda bir huy var; ‘Katil’ diyor, sonra kanka oluyor. ‘15 Temmuz’un finansörü’ diyor, sonra dost oluyor. ABD’ye icazete gidenler belli. Sayın Erdoğan, AK Partiyi kurmadan önce gitti, kurdu bir daha gitti. Ama gittiği yanındakilerle de yollarını ayırdı. ABD’ye niye gittiğini, Sayın Erdoğan’ın kiminle konuştuğunu, gelin yüreğiniz yetiyorsa burada açıklayın. Sayın Erdoğan, ABD’ye danışmanını yolladı, ‘Beni çöpe süpürmeyin, kullanın’ mesajı verdi. Bundan büyük ayıp olur mu ya? Önce bunlara cevap vereceksiniz. ‘Çöpe süpürmeyin, kullanın’ dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, hamburger yedi ama Soros ile fotoğraf çekilmedi.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

"Yer utanır, gök utanır, toprak utanır, su utanır ama utanması gerekenler utanır mı acaba?"
7.12.2022 17:23
Sn.Engin Altay,ın konuşmalarından.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
3
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
4
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
5
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
6
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
7
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
﻿AB'de hava yolu yolcu sayısı 2021'de yüzde 35 arttı
﻿AB'de hava yolu yolcu sayısı 2021'de yüzde 35 arttı
﻿AB'de hava yolu yolcu sayısı 2021'de yüzde 35 arttı
﻿Samsunda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
﻿Samsunda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
﻿Samsunda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
﻿Bilim kurulu üyesi salgına dikkat çekerek uyardı. Belirti varsa çocuklarınızı okula göndermeyin
﻿Bilim kurulu üyesi salgına dikkat çekerek uyardı. Belirti varsa çocuklarınızı okula göndermeyin
﻿Bilim kurulu üyesi salgına dikkat çekerek uyardı. Belirti varsa çocuklarınızı okula göndermeyin
﻿Aksaray'da iki otomobil çarpıştı. 1 ölü, 3 yaralı
﻿Aksaray'da iki otomobil çarpıştı. 1 ölü, 3 yaralı
﻿Aksaray'da iki otomobil çarpıştı. 1 ölü, 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.