CHP'li Engin Altay: Genel Başkanımız hamburger yedi katil dedikleriyle kanka olmadı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinde hamburger yemesini eleştiren AKP Düzce Milletvekili Fahri Çakır’a, “Genel Başkan’ımız, hamburger yedi… Keşke siz de hamburger yeseniz de bu ayıpları işlemeseniz. ‘Katil’ dedikleri ile kanka olmadı. Hamburger yedi. 15 Temmuz’un finansörü şerefsizlerle iki elini tutarak sıkışmadı, yeniden dost olmadı. Bunda bir huy var; ‘Katil’ diyor, sonra kanka oluyor. ‘15 Temmuz’un finansörü’ diyor, sonra dost oluyor. ABD’ye icazete gidenler belli” diye yanıt verdi.

ANKA'da yer alan habere göre, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinde hamburger yemesini eleştiren AKP Düzce Milletvekili Fahri Çakır’a, “Genel Başkan’ımız, hamburger yedi… Keşke siz de hamburger yeseniz de bu ayıpları işlemeseniz. ‘Katil’ dedikleri ile kanka olmadı. Hamburger yedi. 15 Temmuz’un finansörü şerefsizlerle iki elini tutarak sıkışmadı, yeniden dost olmadı. Bunda bir huy var; ‘Katil’ diyor, sonra kanka oluyor. ‘15 Temmuz’un finansörü’ diyor, sonra dost oluyor. ABD’ye icazete gidenler belli” diye yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçeleri görüşülüyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ABD ziyareti üzerinden eleştiren AKP Düzce Milletvekili Fahri Çakır’a yanıt verdi. Altay, şunları söyledi:

“Genel Başkan’ımız, hamburger yedi. Afiyet olsun, helali hoş olsun. Kendi parası ile yedi. Ama Genel Başkan’ımız, mal varlığı ile tehdit edilmedi. Genel Başkan’ımız hamburger yedi, ama haram yemedi. Mesela 7 liralık elektrik kablo borusu için yandaş müteahhitte 2 bin lira ödemedi. Kara para aklayıcısı Sezgin Baran Korkmaz’ı bir operasyon ile yurt dışına yollamadı. Orta Doğu’nun en büyük uyuşturucu kaçakçısını cezaevinden çıkarıp yurt dışına salmadı. Türkiye’yi mülteci deposuna çevirmedi. Türkiye’yi uyuşturucu bataklığına çevirmedi. Türk insanını dünyanın ucuz işgücü de yapmadı. Türkiye’yi gri listeye sokmadı. Keşke siz de hamburger yeseniz de bu ayıpları işlemeseniz. ‘Katil’ dedikleri ile kanka olmadı. Hamburger yedi. 15 Temmuz’un finansörü şerefsizlerle iki elini tutarak sıkışmadı, yeniden dost olmadı. Bunda bir huy var; ‘Katil’ diyor, sonra kanka oluyor. ‘15 Temmuz’un finansörü’ diyor, sonra dost oluyor. ABD’ye icazete gidenler belli. Sayın Erdoğan, AK Partiyi kurmadan önce gitti, kurdu bir daha gitti. Ama gittiği yanındakilerle de yollarını ayırdı. ABD’ye niye gittiğini, Sayın Erdoğan’ın kiminle konuştuğunu, gelin yüreğiniz yetiyorsa burada açıklayın. Sayın Erdoğan, ABD’ye danışmanını yolladı, ‘Beni çöpe süpürmeyin, kullanın’ mesajı verdi. Bundan büyük ayıp olur mu ya? Önce bunlara cevap vereceksiniz. ‘Çöpe süpürmeyin, kullanın’ dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, hamburger yedi ama Soros ile fotoğraf çekilmedi.”