Engin Altay, Allah hiçbir devlet başkanını mal varlığıyla tehdit edildiğinde suspus hale düşürmesin

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın Meclis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili söylediği sözler gerginliğe neden oldu.

AKP ve CHP’li vekiller arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu’nun ABD ziyaretiyle ilgili gerginlik yaşanırken, cevap hakkı isteyen Engin Altay Meclis kürsüsünde dikkat çeken ifadelere kullandı.

Altay, konuşmasında "Recep Tayyip Erdoğan hiçbir resmî devlet yetkilisi sıfatı yokken Amerikan Başkanı Bush’la ne görüştü, niye gitti? Bush’la kaç defa görüştü? Amerika’ya hangi taahhütleri verdi? Üç, Allah hiçbir devlet başkanını mal varlığıyla tehdit edildiğinde suspus hâle düşürmesin, o ülkeye yazıktır." dedi.

AKP’li vekillerin "Hamburger" ısrarının ardından ise Engin Altay, "Kardeşim, haram yemedi, hamburger yedi! Sizin gibi haram yemedi diyorum ya!" ifadelerini kullandı.

Engin Altay’ın açıklamaları şu şekilde:

Şimdi, “Bay Kemal” paranoyası Erdoğan’da var da bakıyorum hepinize sirayet etmiş, bu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok doğru bir yolda olduğunu gösterir, öncelikle onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim Genel Başkanımıza olan ilginize. (CHP sıralarından alkışlar)

Ben size çıkmışken bir iki Amerika hikâyesi söyleyeyim. Ethem Sancak AK PARTİ’den niye istifa etti? AK PARTİ’nin hem ticari hem siyasi gözdesiydi. Ethem Sancak çıktı dedi ki: “Bizi Amerika iktidara getirdi.”

Bunu söyleyen Erdoğan’ın gözdesi, ticareten ve siyaseten gözdesi. Recep Tayyip Erdoğan hiçbir resmî devlet yetkilisi sıfatı yokken Amerikan Başkanı Bush’la ne görüştü, niye gitti? Bush’la kaç defa görüştü? Amerika’ya hangi taahhütleri verdi? Üç, Allah hiçbir devlet başkanını mal varlığıyla tehdit edildiğinde suspus hâle düşürmesin, o ülkeye yazıktır. (CHP sıralarından alkışlar)

Recep Tayyip Erdoğan mal varlığıyla tehdit edilmiş ve “Bu can bu tende durduğu müddetçe o rahibi bir yere göndermem.” diyen Erdoğan, kuzu kuzu, rahibi neredeyse özel uçakla paket servis Trump’a göndermiştir. Bu konularda bize söyleyecek lafınızın olması için önce şu arkada aynalar var, gidin aynaya bir bakın, AK PARTİ’nin siciline bir bakın ondan sonra konuşun. (CHP sıralarından alkışlar)

Konuşmanın devamında Engin Altay ile AKP’li vekiller arasında yaşanan tartışma Meclis Tutanaklarına şöyle yansıdı:

KEMAL ÇELİK (Antalya) – Kendinize bakın.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Ben size bir şey daha söyleyeyim…

ARZU AYDIN (Bolu) – Hamburgere gel, hamburgere.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Bay Kemal velevki yemiş hatta ben de soracaktım: “Çizburger mi, hamburger mi?” diye. Bir ara onu da soralım arkadaşlar ama Bay Kemal yetim hakkı yemedi. (CHP sıralarından alkışlar) Bay Kemal, devleti 5’li çeteye peşkeş çektirmedi; Bay Kemal, oğluna buradan dolar yollatıp kızına Amerika’dan gökdelen diktirmedi kardeşim. (CHP sıralarından alkışlar)

İSMAİL EMRAH KARAYEL (Kayseri) – Hamburger!

ENGİN ALTAY (Devamla) – O gökdelenin hesabını vereceksiniz. O gökdelen… “Aile, aile, aile” diyorsunuz, aile meselelerine bakacaksak da…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ENGİN ALTAY (Devamla) – Manhattan’daki gökdelenden başlayacağız. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Altay, süreniz doldu.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Bitti mi Başkanım? Süre çabuk geçti.

BAŞKAN – Doldu, o kadar çabuk geçiyor.

İSMAİL EMRAH KARAYEL (Kayseri) – Burger ne oldu burger?

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Kardeşim, haram yemedi, hamburger yedi! Sizin gibi haram yemedi diyorum ya!