CHP kurmayları bombayı patlattı! Hangi milletvekilleri ve belediye başkanları partiye katılıyor

Kaynak: Cumhuriyet
CHP kurmayları bombayı patlattı! Hangi milletvekilleri ve belediye başkanları partiye katılıyor
CHP kurmayları partiye yeni vekil ve belediye başkanlarının katılacağını açıkladı.

31 Mart’ta CHP’nin yerel seçimlerde sürpriz yaparak birinci parti olarak çıkması siyaset arenasında dengeleri de değiştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçmiş günler yapılan toplantılarda partiye yeni katılımlar olacağını mesajını vermişti.

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Geçtiğimiz gün partinin grup toplantısında İYİ Parti eski İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’na CHP lideri Özgür Özel rozetini takmıştı.

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UYUMLU HERKES GELEBİLİR

Gazeteci Sarp Sağkal’a konuşan CHP kurmayları, “Yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tabloyla partimize yeni milletvekilleri de katılabilir. Baba ocağının kapıları açık. Parti değerlerimizle ters düşülmediği sürece, partiyle uyumlu çalışabilecek herkes gelebilir” açıklamasını yaptı.

CHP’YE KAYBETTİRMEYE ÇALIŞANLARA KAPILAR KAPALI

Bazı belediye başkanlarından da Cumhuriyet Halk Partisi çatısına katılmak isteyenler olduğunu belirten kurmaylar, “CHP’ye kaybettirmek için çalışanların partiye dönüşüne sıcak bakılmıyor” ifadelerini kullandı.

ALİ FAZIL KASAP CHP’YE DÖNECEK

Saadet Partisi’nin TBMM’deki grubunun dağılmaması için SP’ye geçen Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın da CHP’ye dönmesi beklendiği öğrenildi.

UFUK ÇAKIR PARTİDE KALACAK

Kasap’ın yerine Saadet’e gideceği ileri sürülen CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın da CHP’de kalmaya devam edeceği kaydedidi.

BAĞIMSIZ YA DA DEMOKRAT PARTİ’DEN GEÇİŞ OLACAK

Saadet Partisi’nin Meclis’teki grubunu da bağımsız ya da Demokrat Partili bir milletvekilinin geçişiyle koruyacağı söylendi.

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