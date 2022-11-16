Kılıçdaroğlu’ndan ‘seçim güvenliği’ mesajı: Hazırlıklar tam...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Temiz Seçim Platformu Sözcüsü Yaşar Okuyan, Avukat İlke Çakar, iş kadını Gözde Dizdar, eski Devlet Bakanı Aydın Tümen, Prof. Dr. Kemal Yıldırım ve eski MHP'li vekil Prof. Dr. Özcan Yeniçeri’den oluşan Temiz Seçim Platformu heyetini TBMM’de kabul etti.

Seçim güvenliği üzerine çalışmalarını Kılıçdaroğlu'na sunan platform sözcüsü Okuyan, "Biz seçim güvenliği konusunda bir duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Seçim güvenliği konusunda hazırlıklarımız tam. Sürekli güncellemeler yapılıyor. Kamuoyu duyarlılığı için Temiz Seçim Platformu’nun çalışmaları çok değerli" değerlendirmesini yaptı.

Aralarında eski bakanlar, milletvekilleri ve hukukçuların olduğu; sözcülüğünü ise eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’in yaptığı Temiz Seçim Platformu; bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu, Grup Toplantısı'nda sonra TBMM'de ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, platformun üyelerini, TBMM'deki makamında kabul etti.

ANKA Haber Ajansı'nın görüşmeye ilişkin edindiği bilgiye göre; Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği konusunda hem CHP hem de Millet İttifakı olarak titiz bir çalışma yürüttüklerini bildirirken, "Seçim güvenliği konusunda hazırlıklarımız tam. Sürekli güncellemeler yapılıyor. Kamuoyu duyarlılığı için Temiz Seçim Platformu’nun çalışmaları çok değerli. Demokrasinin en önemli aşaması için birlikte çalışmaya her zaman hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

Temiz Seçim Platformu Sözcüsü Yaşar Okuyan da platform olarak hazırladıkları raporu paylaştı; çalışmaları hakkında CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi.

Diğer siyasi partilerle de görüşeceklerini ifade eden Okuyan, "Bugün CHP’den Onursal Adıgüzel ve İYİ Parti’den Şenol Sunat ile 4 buçuk saat süren bir toplantı yaptık. Çok verimli bir toplantı oldu. Onlar hazırlıklarını anlattı, biz görüşlerimizi paylaştık. Biz seçim güvenliği konusunda bir duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda TBMM’de temsil edilen tüm partilerle görüşmeyi arzu ediyoruz. Bunun hazırlıklarını yürütüyoruz" dedi.

Temiz Seçim Platformu’ndan Gözde Dizdar, Kılıçdaroğlu’na; Filistinli Sanatçı Hüsni Radwan’ın Ramallah’taki Arafat Müzesi’nin girişine yaptığı ve Filistin halkının 100 yılı aşkın mücadelesindeki tüm siyasi liderleri, şairleri ve bilim adamlarının yer aldığı duvar resminin tıpkı basımını hediye etti.