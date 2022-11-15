Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Akit’e: Bu beş para etmez dilinizin hesabını soracağım

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından yandaş Yeni Akit'in "Kılıçdaroğlu 'Kasım'ı bekleyin' demişti, patlamayı mı kast etti?" haberine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Birileri kucaklaşmayı bozmak için elinden geleni yapıyor, insanlar birbirine sığınmasın istiyorlar.Bunların tamamı alçaktır. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi terör örgütünün saldırısına uğradı. Bu beş para etmez dilinizin hesabını soracağım, sormazsam namerdim." dedi.



Kılıçdaroğlu, saldırıya ilişkin ise "Taksim'deki terör saldırısında 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Birileri onları sayıdan ibaret sanabilir. Hikâyesi, hayalleri olanlar terör saldırısında hayatlarını kaybettiler, 6 canımızı terör aramızdan aldı. Terörden nifak çıkarmak isteyenler var. Birileri kucaklaşmayı bozmak için elinden geleni yapıyor, insanlar birbirine sığınmasın istiyorlar.Bunların tamamı alçaktır." ifadelerini kullandı.







SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Yeni Akit’in söz konusu Twitter paylaşımının ekran görüntüsünü alıntılayan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Alçaklıkta sınır tanımayan Yeni Akit paçavrasının son iftirası nedeniyle derhal suç duyurusunda bulunacağız! Ahlaksızların peşini bırakmayacağız! Mutlaka hesap sorulmasını sağlayacağız.” demişti.

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