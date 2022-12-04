Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Ülkemize para akacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün açıkladığı ‘Ekonomi Vizyon Belgesi’nin ardından bugün sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yeni bir video paylaştı.

“ÜLKEMİZE PARA AKACAK”

Yurt dışındaki ziyaretlerine hatırlatan Kılıçdarğlu, videoyu paylaşrıken şu ifadeleri kullandı;

“5 trilyon 461 milyar dolar yöneten yatırım bankaları ve 500 milyar dolarlık fonlarla toplantılar yaptım. İlk 3 yılımızda en az 100 Milyar dolar doğrudan yatırım, emeklilik fonlarından 75 milyar dolar, sürdürülebilirlik fonlarından da 150 milyar dolar yatırım alacağız. Ülkemize para akacak.”

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '3 Aralık'ı bekleyin' diyerek işaret ettiği “İkinci Yüzyıla Çağrı” programı gerçekleştirildi.

İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda, CHP’nin ekonomi, teknoloji ve sanayi başta olmak üzere temel projeleri anlatıldı. Toplantının “seçim sonrası oluşacak Türkiye’nin ortak akıl koalisyonunun bir simülasyonu” olacağı ifade edildi.

Kürsüye 'iktidar' sloganlarıyla çıkan CHP lideri, kalabalığa "O da olacak merak etmeyin" diye seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"BAY KEMAL ÇIKTIĞI YOLDAN ASLA GERİ ADIM ATMAZ"

Her şey bu ülkede çok ama çok güzel olacak. Bundan hepinizin emin olmasını isterim. Sizin kadar ben de çok heyecanlıyım. Dolayısıyla heyecanla konuşmama başlıyorum. Bugün halkımızdan neden oy isteyeceğimizi öğreneceksiniz. Yeni bir düzene, yeni bir Türkiye hayaline, yeni bir siyaset üstü anlayışa oy isteyeceksiniz. Bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Krizden alnımızın akıyla ve hep birlikte çıkacağız.

Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür. Bunun çaresi mevcut tek adam gitsin başka bir tek adam gelsin değildir. Tek adam gitsin, yerine çalışan yeni bir sistem gelsin. Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir daha böyle acımasız, kutuplaşmış dönemler yaşamayacak. Türkiye'yi kurumları yeniden inşa edilmiş, bölgesinde barışın ve refahın merkezi olan bir ülke yapacağız. Mesele Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük hayaline sahip çıkmaktır. Onun vizyonunu tam anlamıyla hayatına geçirme günüdür.

Dünyada ve Türkiye'den konusunda uzman ve itibarlı 70 kişiden oluşan büyük bir güç birliğinden söz ediyorum. Bilim, teknoloji ve yatırımın iki büyük merkezi olan ABD ve İngiltere'ye ziyaretlerde bulundum. Ne derlerse desinler inandığım vizyon yolculuğundan asla vazgeçmeyeceğim. Çünkü ne istediğimi ve bu yolun nereye varacağını daha başlarken biliyordum. Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz.

"ALMANYA'YA GİDECEĞİM"

Kısa bir süre sonra da Almanya'ya gideceğim. Seyahatlerimde ve sonrasında bahsettiğim bu 70 değerli isimle tek tek görüştüm. Onları siyaset üstü güç birliğine katılmaları için davet ettim. Elimizde üç büyük güç var; bize inanan halkımız, siyasi gücümüz ve dostlarımızla kurduğumuz siyaset üst güç birliğimiz. Bizler siyasi ve siyaset üstü, rozetli veya rozetsiz unutmayın hepimiz ülke için vatan için birlikteyiz.

