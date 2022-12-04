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  • 'Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu baş başa yemek yedi' iddiası. CHP'li bir kurmay açıkladı

'Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu baş başa yemek yedi' iddiası. CHP'li bir kurmay açıkladı

CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' başlıklı vizyon belgesini kamuoyuna açıklamasının ardından, CHP'li bir kurmay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün baş başa yemek yediklerini iddia etti. 

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 15:26
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CHP'li bir kurmay: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu baş başa yemek yedi

'Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu baş başa yemek yedi' iddiası. CHP'li bir kurmay açıkladı
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CHP'nin açıkladığı 'İkinci Yüzyıla Çağrı' başlıklı vizyon belgesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 

CHP’li bir kurmay, "Genel başkanımız ile Ekrem bey etkinliğin ardından yemekte bir araya geldi." ifadelerini kullandı. 

CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' başlıklı vizyon belgesi İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle kamuoyuna açıkladı. Açıklanan vizyon belgesi sonrası Kılıçdaroğlu'nun mesajları da dikkat çekiciydi. 

Teorik açıklamalar, Kılıçdaroğlu'nun da üstünü çizdiği gibi halkın hayatında nelerin değişeceğinin anlatılacağı buluşmalar, broşürler ve etkinliklerle pekiştirileceği söylendi. 

'BU POLİTİKALARA İNANAN BİR İSMİN' ADAY OLMASI GEREK

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında "Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz" sözleri dikkat çekti.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, CHP lideri, 23 Ekim'de de benzer biçimde kullandığı sözleri konuşma metnine danışmanlarına ısrarla ekletti.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmanın hazırlandığı sırada 'kararlı ve inançlı olduğunu vurgulamak istediği' ve bu sözlerin 'adaylık hedefi için de bir mesaj olduğu' belirtildi.

CHP içindeki genel eğilimse açıklanan belgenin 'partiden ziyade olası adayın yol haritası olduğu' yönünde. Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma arkadaşları, ekibin partinin gelecek vizyonunu belirlediğini, ancak tüm bunların hayata geçirilmesi için seçimlerde 'bu politikalara inanan bir ismin' aday olması gerektiğini savundu.

Aynı kaynaklar, bu adayın kim olması gerektiği yönündeki soruya ise "Masa elbette bunu da değerlendirecektir" demekle yetindi.

CHP liderinin konuşmasının ardından sahneden inerken İmamoğlu’nun elini sıkmadığına dair görüntü de kamuoyuna yansımıştı. CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun ‘bunu bilinçli bir tavır olarak yapmadığını, konuşmanın verdiği coşkuyla farkına varmadığını’ söyledi.

“BİRBİRİNİN ELİNİ SIKMAYAN İKİ İNSAN BUNU YAPAR MI?”

CHP’li bir kurmay, şunları dedi: 

"Genel başkanımız ile Ekrem bey etkinliğin ardından yemekte bir araya geldi. Birbirinin elini sıkmayan iki insan bunu yapar mı? Etkinlikte verilen mesajların önemini boşa çıkarmaktan başka bir hedefi yok bu iddianın."

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun yediği yemekte İstanbul özelinde son gelişmelerle birlikte gündemde ‘tartışmalı’ olarak yer alan konuları da ele değerlendirdiği öğrenildi.

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Clacrk
4.12.2022 16:23
Sn kilicdaroglu cb ligini hak ediyor ama secim kaybetme şansımız.yok bu kadar çabanın çalışmanın üzerine genç donanımlı birini aday gösterirse gönüllerin cb olur  
 
Şüpheci
4.12.2022 16:06
Gerçekten bu adamın bunları yapacağına inanan insanlarin aklından şüphe duyarım  
 
Clacrk
4.12.2022 15:40
Bu seçim vizyonu eğitim bilim teknoloji ve adalet olanlar ile vizyonu beton asfalt kek ve millet bahçesi olanların seçimi olacaktir  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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