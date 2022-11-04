Kılıçdaroğlu'ndan hamburger vurgulu çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'nin başkenti Londra'daki ziyaretlerine devam ediyor.
Kılıçdaroğlu sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı "hamburger" vurgulu paylaşımıyla saat 22.00'a dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu, "Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere..." mesajını paylaştı.
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